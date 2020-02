TravelAssist.io : la conciergerie qui révolutionne la relation agence-clients PENDANT LE VOYAGE

TravelAssist.io, c’est un assistant personnel de voyage connecté qui vient compléter l’offre des agences de voyages. Il permet de renforcer le lien avec leurs clients pendant toute la durée du voyage, en étant à leur écoute pas uniquement en cas de problème, mais au quotidien en leur proposant un accompagnement sur-mesure, efficace et réactif.

« Combiner l’intelligence humaine et la technologie pour offrir un service d’accompagnement aux voyageurs, disponible en permanence, adapté à toutes les situations et à tous les profils ».



Pour réaliser ce rêve, il a créé un service d'accompagnement ultra personnalisé des voyageurs, sorte de conciergerie augmentée, partenaire idéal des agences de voyages, qui a pour vocation de s'inscrire dans la continuité de la préparation du voyage. Son rêve, Tristan Daube, le fondateur de TravelAssist.io, expert en stratégie client, le formule en ces mots : « Combiner l'intelligence humaine et la technologie pour offrir un service d'accompagnement aux voyageurs, disponible en permanence, adapté à toutes les situations et à tous les profils ».

Un assistant personnel réel Le principe ? De son départ à son retour, le voyageur contacte, via une simple application de messagerie, son assistant personnel réel. Celui-ci apporte une réponse adaptée à son profil en s’appuyant sur des solutions technologiques développées par TravelAssist.io, comme l’indexation à l’échelle mondiale de sites touristiques et de centaines de blog de voyages.

Il est capable par exemple, de gérer un oubli de biberon dans un avion, prévenir d’un retard, conseiller un restaurant, mais aussi de suggérer une activité ou d’accompagner la mise en place d’une demande en mariage. Le tout au prix d’un couteau multifonctions.

Fidélisation et gain de temps Pour les agences, les bénéfices sont multiples : elles ajoutent à leurs offres un service innovant qui fait la différence, elles disposent d’un point de contact qui leur permet d’être joignable H24 sans impacter leur quotidien. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier, le conseil, la création et la vente de voyages, sans perdre le contact avec leurs voyageurs. « C’est la brique qui manquait à notre offre », explique un directeur d’agence à Lyon. « Nous arrivons même à être compétitifs sur des vols secs grâce à ce service qui valorise notre travail ».



Pour le voyageur, au lieu de fouiller dans un guide touristique ou sur Internet, il est également rassurant de pouvoir compter sur une réponse rapide quels que soient l’heure, le jour ou le lieu, et de profiter d’un service qui donne encore plus de sens au travail réalisé en amont.

Une relation client réinventée « Nous intervenons uniquement pendant la durée du voyage », explique Tristan Daube. « Notre service, conversationnel mais toujours discret, est un formidable levier de fidélisation. La présence d’un conseiller réel permet de renforcer la relation, l’apport de la technologie garantit un accompagnement efficace. Grâce à notre offre, l’agence de voyages ne gère plus seulement les urgences, elle partage avec ses clients les bons moments du voyage. La relation change. La preuve, plus de 70% des voyageurs partagent à leur assistant leurs photos de voyage ! ».

Disponible en marque blanche L’assistant personnel de voyage de TravelAssist.io a été éprouvé lors de plus de 1 500 voyages, et ses utilisateurs s’en sont dit convaincus a plus de 97 %. Aujourd’hui, une dizaine d’agences indépendantes ont été séduites par le service TravelAssist.io, délivré dans le cadre d’un partenariat sans engagement de facturation minimum, et qu’elles utilisent en marque blanche.



Chacune dispose d’un espace personnel à son image, qui lui permet de créer ses voyages, d’intégrer ses voyageurs, mais aussi d’accéder à différents services et options : infrastructure de messagerie, suivi des échanges en temps réel... « En préambule à tout partenariat, nous proposons un essai gratuit, pour permettre de bien comprendre la force de la promesse de notre service et adapter notre façon de travailler à leurs contraintes. Tous nos clients qui l’ont essayé, l’ont adopté en marque blanche ! Pour nous, c’est une preuve de confiance », conclut Tristan Daube.

Pour contacter TravelAssist.io TravelAssist.io

20, rue du Professeur Benoît Lauras

42000 Saint-Etienne



contact@travelassist.io



09 73 03 77 07



