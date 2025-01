TravelPerk lève 200 millions de dollars et fait l'acquisition de Yokoy

« Jusqu'à présent, les clients devaient faire des compromis difficiles : une solution intégrée OU des solutions distinctes de gestion des dépenses et déplacements professionnels leaders de leur catégorie. Une plateforme proposant une expérience de qualité pour l'utilisateur final OU une solution optimisée pour le service des finances »

« À présent, ils peuvent bénéficier de la meilleure expérience intégrée qui soit : un produit d'excellence en matière de voyages d'affaires reposant sur le plus grand inventaire au monde, combiné à un produit de gestion des dépenses qui convient le mieux à leur organisation. »

« Au vu de notre collaboration positive à ce jour et de notre vision de l'avenir commune en matière de gestion intégrée des dépenses et des voyages d'affaires, nous nous réjouissons que nos deux entreprises soient réunies, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pourrons proposer une expérience sans précédent à nos clients. »

La société a également annoncé aujourd'hui son, leader du marché européen de laÀ l'heure où les entreprises subissent de plus fortes pressions économiques, dans un environnement réglementaire qui se complexifie, elles exigent de plus en plus une solution complètement intégrée qui rassemble les dépenses et les frais de déplacement sur une seule plateforme automatisée, afin de simplifier l'expérience complète, deGrâce à l'acquisition de Yokoy, et à des intégrations via un écosystème ouvert de partenaires stratégiques de gestion des dépenses, TravelPerk se positionne pour proposer à ses clients d'Europe et des États-Unistout en préservant une certaine souplesse, l'un des grands principes de la proposition de valeur de TravelPerk., commente JC Taunay-Bucalo, président et chef des opérations de TravelPerk, avant d'ajouter :pour proposer des services de gestion de dépenses et de déplacements professionnels.Comme l'observe Philippe Sahli , cofondateur et PDG de Yokoy :