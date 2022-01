Tripadvisor Travellers : Dubaï est la destination la plus populaire

Selon les dernières données, Dubaï a accueilli plus de six millions de visiteurs internationaux entre janvier et novembre 2021, ce qui dépasse les 5,5 millions de touristes qui ont visité la destination en 2020.



L'Emirat a enregistré l'ouverture de 743 établissements hôteliers, pour plus de 136 000 chambres.



"Nous avons des perspectives positives pour 2022 et au-delà, car nous continuons à donner la priorité aux efforts visant à renforcer l'écosystème collaboratif et à amplifier les volumes touristiques, grâce à des campagnes mondiales conçues pour présenter la ville comme l'escapade parfaite pour tous les profils de voyageurs," a expliqué Issam Kazim, PDG de la Dubaï Corporation for Tourism & Commerce Marketing (DCTCM).