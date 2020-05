Tripadvisor met en relation les hôtels et les établissements de santé du monde entier

La crise sanitaire mondiale vient de rentrer dans une seconde phase : celle du déconfinement, mais il ne faut oublier que le virus circule toujours et que des malades meurent dans les hôpitaux du monde entier.Pour apporter son soutien aux personnels soignants, sur n'importe quel continent, Tripadvisor propose de mettre en relation les services gouvernementaux, de santé et les hébergeurs.En lançant son opération "Hotels for Health",