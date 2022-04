Tulipes : le Château de Cheverny retrouve son ruban multicolore

Les tintinophiles reconnaissent d’entrée en Cheverny le château des Moulinsart, demeure du capitaine Haddock, marin au long cours, compagnon de Tintin et grand amateur de whisky.



Voici donc la légende des Moulinsart, vue par Hergé, le père de Tintin. En 1942 le capitaine Haddock, fidèle complice de Tintin, se découvre un illustre ancêtre en la personne du chevalier François de Hadoque, commandant de la Licorne, vaisseau de la marine royale de Louis XIV.



Pour service rendu à la couronne, le chevalier se voit offrir le château de Moulinsart par le roi.



Pour dessiner la demeure Hergé s’inspire de Cheverny. Il ôte deux ailes du bâtiment et le localise à Moulinsart, toponyme issu de l’inversion des termes Sart-Moulin, petit bourg Wallon, cher à l’auteur. Et, dès 1943 le château devient le port d’attache du capitaine, de Tintin et Milou, du professeur Tournesol et de Nestor, le majordome.



Une exposition-musée a trouvé sa place dans une dépendance du château. A travers un parcours-spectacle, Les Secrets de Moulinsart , le visiteur découvre grandeur nature le château des albums du petit reporter Tintin.



Probablement le plus célèbre (et chanceux !) des journalistes qui, pourtant, n’a jamais écrit une ligne.

J-P C