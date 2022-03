Turquie : 28 agents de voyages découvrent la Cappadoce et Istanbul...

28 agents de voyages ont pu découvrir ou re-découvrir la Turquie lors d'un éductour organisé du 9 au 13 mars 2022, par l'office national de tourisme de Turquie.



En partenariat avec Turkish Airlines, le groupe a décollé de Paris pour se rendre directement à Kayseri/Erciyes via Istanbul pour un transfert vers la Cappadoce.



Au programme des deux premières journées, visite de Kaymakli, une des citées souterraines les plus remarquables de Cappadoce, du musée et de l'atelier de Céramique mais également du village Mustafapasa.



Le lendemain réveil à l'aube pour profiter du spectacle magnifique à bord d'une montgolfière du levé du soleil pour un survol de la Cappadoce et découvrir ce paysage unique fait de monts, de cratères, de plateaux et de gorges vus du ciel.