Turquie : Parc Gorëme, Cappadoce et chapelles troglodytiques

une étape riche en émotions

Les voyages sont de plus en plus compliqués en ce moment, mais TourMaG.com et ses reporters continuent à vous faire voyager. En Cappadoce (Turquie) la vallée de Göreme et son Parc national regorgent de sanctuaires rupestres, villages troglodytiques, habitations et villes souterraines. Le tout remonte au IVe siècle avec la naissance de l'art byzantin de la période post-iconoclaste.

Rédigé par La Rédaction le Samedi 23 Janvier 2021

