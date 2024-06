Turtle déploie la mobilité douce à l’approche des JO

Investissement financier : Ce volet vise à fournir à Turtle les fonds nécessaires pour développer sa flotte de vélos, en particulier en vue des JO. L'objectif est d'améliorer la disponibilité des vélos, réduire le temps d'attente des chauffeurs et accroître la visibilité de la marque dans la capitale.

Investissement industriel : Ce volet repose sur l'expérience de Paris Experience Group dans le secteur du tourisme. Il vise à proposer l'offre de Turtle via leurs filiales et divers canaux de distribution, incluant un réseau d'agences internationales, des tours opérateurs, des pure players digitaux, ainsi qu'une visibilité locale à travers plus de 600 hôtels partenaires et points de distribution physiques à Paris.

A la veille des JO et alors que la Ville de Paris mise plus que jamais sur la mobilité douce, Turtle avec son tricycle électrique, a tout pour s’imposer comme la solution de mobilité douce incontournable pour les trajets plus rapides, plus propres et moins chers dans la capitale. C’est la raison pour laquelle nous misons sur eux pour proposer un tourisme plus vert et vertueux dans la capitale à la fois aux parisiens, aux touristes et également aux entreprises dans le cadre d’opérations événementielles

Nous sommes ravis de ce partenariat avec un des leaders du tourisme en France qui vient récompenser notre travail depuis plus d’un an et demi. La mobilité urbaine évolue, et l’investissement de Paris Experience Group dans une solution innovante telle que la nôtre démontre que l’industrie du tourisme est sensible à notre approche environnementale. Cela marque une accélération extraordinaire dans notre business et nous permet de valider notre modèle qui repose sur un service de personnes avec des chauffeurs salariés. Nous pourrons ainsi augmenter la flotte en passant de 20 à 60 vélos en un premier temps

Le partenariat entre et Turtle induit deux objectifs : Pour rappel, le groupe Paris Experience Group est constitué de, et la startup pourrait ainsi bénéficier d'un apport commercial significatif, tels que. Outre son offre BtoC, Turtle souhaite en proposant la