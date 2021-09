Ty-Win : Des offres et des accords entre les professionnels du voyage

Avec ses offres France produites par des réceptifs expérimentés et des accords qui respectent le savoir de tous, Ty-Win entraîne dans un sillage technologique tous les acteurs privés du voyage français qui veulent en découdre avec la crise.

le Lundi 6 Septembre 2021

Voilà maintenant plus de 10 mois que le marché touristique français dispose de la technologie Ty-Win pour faire face à la crise.



Bien connue de ses ambassadeurs comme la France DMCA, les groupements Bienvenue au Château, Hôtels de charme de caractères de Bretagne ou encore le Groupe hôtelier coopératif The Originals, Human Hôtels & Resorts, Ty-Win est un formidable réservoir d’offres de voyages dans lequel des acteurs privés produisent des offres groupes et individuels, toutes packagées, mises à la disposition des agences de voyages ou de leurs parties prenantes.



Cette technologie permet de commercialiser facilement sur n’importe quel site internet, la destination France.

Comment ça marche ? Le plus simplement du monde car Ty-Win s’est avant tout attaché à rassembler pour mieux démultiplier les voyages de qualité.



600 offres sont actuellement mises en ligne et conçues par autant de spécialistes locaux, défenseurs acharnés des richesses du territoire français.

Mondaramas, Funbreizh , ou les adhérents de France DMCA tels que Septentrion ne cachent pas leur satisfaction. « Ty-Win est la technologie qui vient réveiller la juste valeur de notre travail de réceptif. » observe Jean-Vincent PETIT dirigeant de Funbreizh. « Avec elle, nous rendons encore plus visibles nos packages sur les sites de nos parties prenantes (hôteliers, restaurateurs,..), nouons des partenariats plus forts, plus respectueux de chacun et permettons à un maximum de clients d’accéder simplement à toutes nos propositions de voyages ».

Et pour les clients ? A l’autre bout de la chaîne touristique, les agences de voyages ont de leur côté un formidable outil pour commercialiser simplement la destination France auprès de leurs clients, en manque de voyages.



La plateforme sécurisée de Ty-Win leur donne en effet accès un catalogue d’offres France, toutes, plus séduisantes les unes que les autres. Classées par thématiques, destinations ou activités, chaque professionnel fait son marché et choisit en fonction de sa clientèle.



Il dispose également, d’infos pratiques, d’une présentation des producteurs d’offres et découvre à chaque connexion, les nouveautés du moment.

Pour ces professionnels de la distribution, la solution est entièrement gratuite et chaque vente réalisée est commissionnée.



Ty-Win est finalement l’outil de vente idéal qui permet à chaque agence de voyages de personnaliser son propre catalogue qu’elle peut mettre en ligne sur son propre site internet public, si elle le souhaite, et ainsi digitaliser son offre.

Et demain ?



Plus d’info sur Il fallait y penser et Ty-Win l’a fait : cette technologie partagée, développée par des professionnels du voyage en France, permet aujourd’hui à tous les acteurs de la chaîne touristique de commercialiser des offres aux quatre coins de notre pays, pour les individuels les groupes et les séminaires et envisage dès demain de la proposer à la clientèle étrangère.Plus d’info sur www.ty-win.fr rubrique contact

A propos de Ty-Win



Site web : www.ty-win.fr

Email : information@ty-win.fr Ty-Win est une plateforme sécurisée de séjours packagés qui fédère tous les acteurs privés de la chaîne touristique française. Plus qu’une réponse technologique pour commercialiser efficacement des voyages en France, Ty-Win propose un écosystème d’excellence qui met en relation les producteurs d’offres de voyages avec les distributeurs pour les porter simplement jusqu’aux besoins des clients.

