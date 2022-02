Ukraine : "il est conseillé de différer tous les déplacements" selon le Quai d'Orsay

Alors que les Etats-Unis ne cessent de répéter que les Russes pourraient attaquer l'Ukraine à " tout moment " et alors qu'une rumeur circule sur une possible action après les JO, l'Ukraine reste malgré tout accessible pour les Français.



" Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée, " précise France Diplomatie.



Pour tous ceux qui souhaitent se rendre à destination, il est indispensable de souscrire obligatoirement une assurance couvrant le risque lié à la Covid-19.



Attention cette souscription doit se faire auprès d’une compagnie d’assurance enregistrée en Ukraine ou qui dispose d’une représentation dans le pays.



Au niveau des contraintes sanitaires, il convient de présentation soit d’un certificat international, national ou étranger attestant de la réalisation d’un schéma vaccinal complet par un vaccin validé par l’OMS, soit d’un test rapide antigénique négatif de moins de 72 heures, soit d’un test PCR négatif par la covid-19 réalisé moins de 72 heures avant de franchir la frontière.



Cette condition concerne les voyages de plus de 12 ans. Ceux de moins de 12 ans ne sont pas tenus de présenter de test.



Une fois, à destination, il existe différentes classifications des régions, selon le degré de virulence de la pandémie.



" Kiev et sa région sont classées en zone rouge depuis le 1er novembre 2021, ce qui implique notamment l’obligation de présenter un certificat de vaccination, un test négatif ou un certificat de rétablissement pour de nombreuses activités, " explique France Diplomatie.