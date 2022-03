Ulysse et Koala améliorent leur garantie annulation voyage

annuler son voyage jusqu’à 48h avant le départ

Ulysse et Koala se sont associés en 2021 et dans le contexte de la pandémie pour lancer Ulysse Flex, une offre permettant l’annulation d’un voyage en quelques clics et sans justificatif. Cette offre évolue en 2022 avec une possibilité d’annuler son voyage jusqu’à 48h avant le départ, sans motif, et un remboursement à hauteur de 80% du montant total, options incluses.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mercredi 23 Mars 2022

