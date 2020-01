Un passager brûlé par du café en vol : la compagnie peut être responsable

A l’occasion de la chute d’un gobelet de café brûlant sur une passagère, lui causant des brûlures au second degré, et sans qu’il ait pu être établi comment le gobelet a pu se renverser (défectuosité de la tablette, vibrations de l’avion, geste des passagers ?), des tribunaux autrichiens ont livré une interprétation divergente de la notion d’accident.



La demande était fondée sur l’article 17 de la Convention de Montréal, pour 8 500 €.



Pour le premier juge, l’accident résultait d’un risque inhérent au transport aérien, sans faute particulière de la compagnie car il est socialement adéquat et habituel de servir des boissons chaudes dans des récipients sans couvercle.



En résumé, l’avion pouvant présenter des degrés d’inclinaison variables, les objets placés sur les tablettes peuvent glisser sans qu’une manœuvre particulière soit nécessaire : la compagnie est objectivement responsable, sans faute.



Les seconds juges ont, quant à eux, estimé que la Convention de Montréal ne couvre justement que les accidents causés par des risques inhérents au transport aérien. Puisque la passagère n’a pu apporter la preuve de la réalisation de ce risque, la compagnie ne serait pas responsable.



Sur recours en révision, la CJUE se prononce sur la notion d’accident et estime que l’interprétation de l’article 17 implique une approche extensive, selon laquelle l’accident se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cet accident résulte d’un risque inhérent au transport aérien : la Convention couvre toutes les situations se produisant à bord et dans lesquelles un objet est utilisé pour le service aux passagers et leur a causé une lésion.



Il est vrai qu’exiger l’inverse viderait l’article 17 de sa substance car de nombreuses situations à bord, génératrices de possibles accidents, ne sont pas réservées au seul transport aérien.



Pour la CJUE, la charge des indemnisations « automatiques » en-dessous du seuil n’est pas financièrement insurmontable pour les transporteurs, tandis qu’au-dessus de ce seuil, ils peuvent toujours (tenter de) prouver la faute d’un tiers ou du passager lui-même, ou un cas de force majeure.



Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité « illimitée » : les équilibres sont préservés dans un système de transport aérien sûr et moderne.