Un seul pilote dans l'avion : "Un projet dangereux !"

TourMaG.com - Donc clairement Airbus va devoir faire bouger les règles internationales du transport aérien ?



Karine Gély : L'idée d'Airbus est de mettre en place des avions capables de n'avoir qu'un seul pilote aux commandes et que celui manquant soit suppléé par l'intelligence artificielle.



Les avions n'existent pas encore, ils seront configurés différemment. De toute façon, tant que les règlements n'ont pas changé, ils ne peuvent pas lancer la phase de test.



Notre but est de faire en sorte que l'EASA et l'OACI comprennent que ce projet est dangereux.



Puis l'ordinateur ne fait que restituer ce que finalement nous lui avons appris, ce qui n'est pas le cas d'un cerveau humain. Il est en mesure de créer des idées nouvelles et faire face à des situations inédites.



Les constructeurs poussent dans le sens de la réduction des équipages.



Pour pouvoir le faire, la règlementation internationale devra donc changer. Actuellement, Airbus et Dassault poussent énormément l'EASA (l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne) pour que cette dernière modifie la règlementation et ainsi pouvoir mettre en œuvre le projet, des deux constructeurs.



Cette situation est inédite. Habituellement, l'EASA crée de nouveaux règlements toujours dans un but d'améliorer la sécurité des vols.



Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où ils essaient finalement de résoudre un problème qui n'existe pas.



C'est un argument de vente pour l'avionneur, mais qui pourrait créer d'autres problèmes énormes. Avec un seul pilote aux commandes, nous n'avons plus de redondance du pilote, c'est-à-dire que si le pilote aux commandes venait à être en incapacité, qu'il soit malade ou qu'il tombe dans les pommes, nous allons nous retrouver avec des problèmes nouveaux.



Finalement, nous allons baisser la sécurité pour un gain commercial et financier.