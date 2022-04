Une nouvelle fois SpaceX écrit l’histoire du tourisme spatial

fondée en 2016, fournisseur de services complets pour des missions orbitales (formation, transport et planification des missions) destinées à des astronautes privés, des touristes mais aussi des chercheurs, la réussite de cette mission implique :- trois autres vols habités à bord du Crew Dragon à destination du complexe orbital d'ici fin 2023 ;- la préparation de la création de sa propre station spatiale spécialement prévue pour accueillir des civils. Notons qu’Axiom Space a levé plus de 130 millions de dollars pour développer sa station spatiale qui sera d'abord rattachée à l'ISS avant de devenir indépendante. Les modules de cette station commerciale seront réalisés par Thales Alenia Space., il s’agira d’ouvrir sa navette Crew Dragon, jusqu’alors spécifiquement développée pour les missions de la NASA, à des entreprises privées et ainsi profiter du savoir accumulé avec l’agence, pour conforter avec plus d’intensité cette activité commerciale.- Pour la Nasa, il s’agira d’ouvrir l’ISS à des activités commerciales sans dépendre des navettes russes Soyouz. Jusqu’à présent il était déjà possible pour de riches touristes de visiter la station, mais par contre impossible de passer via une navette privée (ou américaine). Aujourd’hui, grâce à cette mission, ce n’est plus le cas ce qui devrait donner un nouveau souffle à l’ISS et répondre aux attentes de la Nasa.Rappelons que celle-ci ne souhaite plus avoir à gérer l'exploitation d'une station, mais plutôt louer les services de structures privées, afin de se concentrer sur l'exploration plus lointaine. Ce vol marque indéniablement le début de la privatisation de la station avant sa fin prévue pour janvier 2031.