VALEURS ASSURANCES et ASSISTANCE VISAS à votre service

Valeurs Assurances élargie son spectre de prestations avec de nouvelles garanties d'assurances et avec Assistance Visas la possibilité de faire des demandes de visas ou d'Esta via un service dédié.



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 4 Novembre 2024

Des assurances voyages de plus en plus complètes Nos gammes de produits s'élargissent avec des produits de plus en plus complets avec des plafonds élevés en annulation.



Avant le voyage



Annulation pour motifs :

+ Personnels : Aggravations, rechutes de maladie, accident, décès, hospitalisation de vous-même ou de l'un de vos proches, jusqu'à 9 pers.

+ Professionnels: Modification/suppression de congés payés, mutation, licenciement économique, refus de visas ou d'Esta

+ Pour les produits avec la protection sanitaire :

Couverture maladie liée au Covid

Contre-indication de vaccination

Refus d’embarquement

+ Couverture des grèves de la compagnie aérienne, du personnel de l'aéroport

+ Attentat, émeutes mouvements populaires.



Pendant le voyage



+ Bagages, retard de bagages

+ Assistance rapatriement

+ Frais médicaux jusqu'à 500 000 € en Multirisque avec prise en charge en

cas d'épidémie

+ Retour différé en cas d'épidémie selon formule choisie

+ Prolongation de séjour



Après le voyage

+ Interruption de séjour avec couverture Covid

Assistance Visas pour vous simplifier la vie et augmenter vos marges Notre métier ?

Notre rôle est de simplifier les demandes de visa, souvent longues et complexes, ainsi que la légalisation de documents. Nous travaillons avec les agences de voyage, les TO, les groupistes, pour vous assurer des démarches administratives fluides.

Nos grilles de tarifs vous garantissent des marges en individuel et en groupe.



Services proposés

Pour les déplacements à l’étranger

Visa de Tourisme : démarches simplifiées

Visa d’Affaires : gain de temps pour votre travail

Visa de Travail : procédure très complexe, nous vous facilitons la tâche - Australie, Nouvelle-Zélande...

Visa d’Etudes : nous offrons une assistance personnalisée aux étudiants, pour un dossier complet et sans erreur.



Pour la légalisation de documents

Procédure nécessaire afin que certains documents soient reconnus dans un pays étranger

Documents Personnels : diplôme, relevé de notes, acte de naissance ou de mariage etc…

Documents Commerciaux : Contrats, Statuts d’entreprise, Kbis etc…



Pourquoi nous choisir ?

Entreprise à taille humaine

Le groupe Valeurs Assurances a 20 ans d’expérience dans le secteur du tourisme.

Nous vous offrons un service de proximité, grâce à nos bureaux basés à Paris et Marseille.

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : back.office@valeurs-assurances.com

