Appli mobile TourMaG



VALEURS ASSURANCES vous présente sa Gamme Pro

Envoyer à un ami Partager cet article

A l'heure de l'inflation galopante, les économies pouvant être réalisées se trouvent bien souvent dans les charges fixes. Les renégociations des assurances RCP, Bureaux, Mutuelle, Prévoyance… en font partie et vous permettent des économies non-négligeables.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 3 Octobre 2022

Une Gamme Pro dynamique La Responsabilité Civile Professionnelle : Nous collaborons avec 3 fournisseurs sur le marché et sommes à même de vous proposer une offre qui correspond à vos besoins. L'intégration de la protection juridique, ou encore d'une garantie prudhommale à l'offre de base, vous permet de bénéficier de l’ensemble des garanties au sein d’un seul et même contrat avec un tarif compétitif.



La Multirisque des locaux : c'est le contrat à renégocier régulièrement, car en 10 ans par le jeu des augmentations d'indice, le prix aura quasiment doublé, et bien souvent… sans que l’on ait pu s’en rendre compte !.

Nous disposons de plusieurs partenariats Multirisque locaux avec de très bonnes garanties



La Mutuelle et la Prévoyance : Ce sont des primes d'assurances qui ont un impact direct sur la fiche de paie des salariés.

La baisse des cotisations permet une diminution des charges pour l'entreprise et un gain de pouvoir d'achat pour les collaborateurs.

Nous avons plusieurs compagnies partenaires avec des offres très bien placées pour les gérants majoritaires.



Les assurances véhicules, flotte autocar : Nous disposons d'un service dédié, en mesure de vous proposer des solutions économiques pour vos charges et performantes pour vos risques.



L'ensemble de ces assurances sont des charges directes de votre activité, les renégocier c'est améliorer votre rentabilité

Notre engagement Après une étude de l'ensemble de vos risques, nous nous engageons à baisser votre coût assurantiel sur les produits évoqués.



Nos experts sont en capacité de vous proposer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, en tenant compte des exigences légales imposées.



Notre Valeur Ajoutée se traduit par le conseil, le choix de la bonne compagnie, des garanties adaptées en fonction de vos risques à couvrir.



→ Demander votre cotation en ligne

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : gestion.iard@valeurs-assurances.com

Lu 200 fois Notez

Dans la même rubrique : < > VALEURS ASSURANCES vous présente sa nouvelle gamme COVER