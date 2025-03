VEEZIT 2025 : Le Salon incontournable du Tourisme de l’océan Indien

VEEZIT offre une occasion unique pour les professionnels de promouvoir leurs offres auprès d’une audience ciblée : agents de voyage, tours opérateurs, organisateurs de voyages et créateurs de séjours. Cet événement est le rendez-vous idéal pour ceux qui cherchent à élargir leur réseau professionnel et à diversifier leurs offres dans un cadre tropical, sécurisé et propice aux échanges.



Les tours opérateurs et agents de voyage ayant pour objectif de développer de nouveaux produits pour La Réunion et l’océan indien bénéficieront d’un programme d’acheteur exclusif. Ce programme inclut des Éductours sur-mesure permettant aux participants de tester les offres locales et de rencontrer les principaux acteurs du secteur touristique réunionnais. Cette initiative a déjà fait ses preuves lors de la première édition, avec des tours spécialisés dans des domaines tels que la randonnée et les activités aquatiques.



Le programme couvre également les frais de transport, incluant les billets d'avion et les déplacements sur place. De plus, l'ensemble des repas des participants est pris en charge, du petit-déjeuner au dîner.