Vacances de Noël 2020 : l'Outre-mer en forte hausse sur le site PAP Vacances baromètre publié par le site

La montagne en recul et les Outre-mer, le littoral français et la campagne en hausse : telles sont les tendances pour les vacances de Noël livrées par PAP Vacances.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 14 Décembre 2020

A la veille des vacances de Noël, l'heure est aux études, baromètres ou autre enquêtes.



C'est au tour de PAP Vacances (Particulier à Particulier) de livrer ses tendances pour la fin d'année. La crise sanitaire modifie les plans des futurs vacanciers, influencés par les dernières annonces gouvernementales.



Preuve, que les Français sont sensibles aux discours du Président de la République et du Premier Ministre du 28 octobre 2020 (lendemain de l'annonce du reconfinement) au 13 décembre 2020, PAP Vacances a enregistré 4,2% de demandes de réservations de plus que l'année dernière.



Toutefois le choix des destinations témoigne d'un changement radical avec une France redessinée avec une chute marquée pour la montagne (-31.6%). Exception faîte du Jura (+27,8%), tous les massifs sont impactés, des Vosges (-6%) aux Pyrénées (-38,6%) en passant par les Alpes (-32,7%) et le Massif Central (-53,3%).



En termes de répartition, les Alpes conservent tout de même leur poids de près des 2/3 des réservations à la montagne pour les vacances de Noël.





L'Outre-mer bat des records avec des croissances à 3 chiffres Résultat ce sont les littoraux à +50.7%, la campagne (+10.3%) et l'Outre-mer (+237.7%) qui en profitent.



A l'exception du Languedoc, les côtes françaises enregistrent un niveau de réservations qu'elles ne connaissent pas en pareille saison, se rapprochant de ce que l'on observe traditionnellement pour les vacances de Pâques. Les progressions sont encore plus marquées dans le Nord-Ouest : +69,9% en Bretagne et Loire-Atlantique, +97,2% sur les côtes normandes et +66,7% sur le nord de la Manche.



Certaines communes se distinguent par des progressions de plus de 40%. Toutes sont situées sur la façade ouest du littoral Français, avec en tête : Quiberon (+142.6%), Noirmoutier (+134,7%), suivies du Crotoy (+117.6%) et de Cabourg (+96.0%).



Enfin l'Outre-mer bat des records avec des croissances à 3 chiffres pour la Guadeloupe (+248,8%), La Réunion (+293,6%) et la Martinique (+142,5).



La montagne passe ainsi de 56% des réservations en 2019 à 36% cette année... pendant que la mer passe de 33% à 48%, et l'Outre-mer de 2% à 6%.

Etude basée sur 12.283 demandes de réservations effectuées entre le 28 octobre et le 13 décembre 2020 via le site PAP Vacances pour la période du samedi 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (vacances de Noël), comparée à la même période de l'année 2019.

