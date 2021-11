Vacances en Europe : Clément Beaune ne pousse pas à l'annulation

Concernant les frontières intérieures, le secrétaire d'Etat a précise : "Nous avons le pass sanitaire pour circuler en Europe qui est obligatoire pour prendre un avion en Europe.



Il y a déjà ce contrôle. Et lorsque nous identifions un risque supplémentaire, comme nous l'avons fait avec la recrudescence de l'épidémie en Allemagne ou au Pays-Bas nous demandons un test PCR en plus."



"Nous allons voir entre européens si on doit adapter notre dispositif à ce variant. Pour l’instant, il faut être très prudent et très honnête : on ne connait pas les caractéristiques de ce variant" a ajouté Clément Beaune.



Pour les prochaines vacances les Français pourront circuler librement en Europe ? A cette question, le secrétaire d'Etat répond : "Je ne leur dis certainement pas d'annuler. En Europe nous n'avons jamais fermé complètement les frontières car c'est notre espace de vie.



Notre arme c’est le passe sanitaire et d'accélérer la vaccination ou d'avoir des tests plus récents. On ne sera pas dans une situation de fermeture complète de l'Europe on ne l'a jamais fait."