"mobiliser l’ensemble des acteurs français et parvenir à développer une solution concrète pour mettre en œuvre le billet unique et simplifier ainsi les déplacements sur tous les territoires et réseaux de transport en France. "

C’est par des solutions innovantes et concrètes qu’on peut révolutionner le quotidien des usagers des transports en commun en France. Le billet unique est une mesure qui pourra être déployée sur tout le territoire et qui facilitera tous les voyages.



Je suis très heureux de la méthode du hackathon pour mobiliser nos innovateurs et tous les acteurs des transports autour de ce grand projet. Des mesures ambitieuses et concrètes : c’est ainsi que nous réduirons les gaz à effet de serre dans le secteur des Transports et que nous faciliterons le quotidien de tous les Français.

Vers un billet unique dans les transports en France ? C'est en tout cas la volonté de Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports qui a annoncéPour ce faire, le ministre a donné le coup d'envoi d'un hackathon afin deCet évènement s’est tenu lors du forum de l’Agence de l’Innovation pour les Transports, à la Cité des sciences et de l’Industrie,composées de membres des autorités organisatrices des mobilités, des opérateurs de transport, des éditeurs de solution billettique et d'application de services numériques, de bureaux d’études, de représentants des usagers et étudiants ont tenté de concevoir ce précieux sésame.A l'issue de ces journées, ce sont les solutionsqui ont été sélectionnées par le jury constitué du ministre des Transports, des élus représentants de Régions de France, du GART, de France Urbaine et d’Intercommunalités de France.Ces solutions sont dès à présent accompagnée parUn groupe de travail est également lancé avec l’ensemble des régions.Clément Beaune a déclaré : "