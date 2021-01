Vaccination : les professionnels du tourisme balancent entre inquiétude et désespoir...

" On ne s'attendait pas à ça, " souffle désabusé René-Marc Chikli, le président du SETO, au moment d'évoquer la lente compagne de vaccination française.



" En décembre, tout le monde rêvait avec l'arrivée des fameux vaccins, ils représentaient la lueur d'espoir dans le marasme qu'était l'année 2020. "



A l'heure, où nous écrivons, la lueur s'est transformée en une vague étincelle chancelante. C'est à croire que la France, pays de Pasteur, ne ne sait plus y faire dans cette discipline médicale.



Rappelez-vous, il y a onze ans, le virus le H1N1 appelé plus communément la Grippe A, sème la panique dans le monde et en France.



Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, commande des dizaines de millions de vaccins et de masques pour endiguer l'épidémie.



Ce sera un fiasco puisque la France se retrouvera avec des millions de doses sur les bras et des milliards dilapidés. 2020, voici un nouveau virus et un nouveau gouvernement.



Le 27 décembre 2020, toute la presse nationale est conviée pour inaugurer la campagne de vaccination. Après maintenant plus de 10 jours, seulement 7 000 Français ont été vaccinés, alors que le Royaume-Uni en comptabilise plus de 944 000, l'Allemagne 367 000 ou encore l'Italie 307 000.



" Je pense effectivement qu'il y a un réel retard à l'allumage, comme ça a été le cas d'ailleurs pour la diffusion des masques et l'accès aux tests PCR et antigéniques.



Pour autant je reste confiant, " lâche Guillaume Linton, le PDG d'Asia.