France : la vaccination s'ouvre à tous "les Français qui le souhaitent" selon Olivier Véran

Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par

pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous.

avant la fin janvier

Il a d'ailleurs décidé d'élargir le spectre des premiers vaccinés aux pompiers et aux aides à domicile de 50 ans et plus, ainsi qu'aux plus de 75 ans non résidents d'Ehpad "".Alors que le nouveau variant britannique du virus fait craindre le pire, sur une possible recrudescence de l'épidémie, l'exécutif semble tâtonner sur la posture à adopter au sujet de la vaccination et des mesures restrictives.Pour le moment 2021 à des faux airs de 2020...