Val de Loire Travel

Val de Loire Travel est une agence de voyages réceptive.

Choisissez ce qui vous ressemble et vivez pleinement votre voyage par une expérience unique, écrivez votre scénario afin de sortir des sentiers battus.



Basée en plein cœur de la ville de Tours, notre équipe a pour objectif de vous proposer des expériences uniques et authentiques autour de l’art de vivre à la française.



Notre engagement est de vous faire partir l’esprit tranquille, accompagné par des professionnels, experts et amoureux du Val de Loire.



Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, nous vous offrons la garantie d’un séjour authentique à la découverte de l’histoire, du patrimoine, du terroir et de la gastronomie qui caractérisent si bien le jardin de la France.



Val de Loire Travel a privilégié la création de plusieurs packages offrant des thématiques diverses, pouvant être vécus en petit groupe ou privatisés et personnalisés selon vos envies.

Nous vous offrons également la possibilité d’écrire votre propre scénario afin de vivre une expérience unique et sur-mesure.



La volonté d’adapter une politique de qualité nous a mené à un partenariat avec le label « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES », garantissant la qualité des circuits et la réputation d’excellence culturelle de notre destination.

Notre plateforme de réservation et de paiement en ligne, fiable et sécurisé, vous permettra de régler ou offrir un séjour à vos proches.



Nos prestations journalières comprennent le transport, l’accès aux sites visités, les repas du midi, la visite des caves et la dégustation de vins locaux.



Choisir Val de Loire Travel, c’est la garantie d’un service unique, fiable et sécurisé



WINE TOUR



Nous sommes fiers d’adhérer au label VIGNOBLES & DECOUVERTE afin de vous garantir la qualité et l’authenticité des vignobles que vous visiterez tout au long de la journée.



Ce gage de qualité nous a permis d’être récompensé au dernier salon des vins du Val de Loire avec l’obtention du « BACCHUS » du meilleur circuit œnotouristiques de la région Centre Val de Loire



La journée commencera par la visite d’une cave troglodyte de Vouvray, très connue pour ses vins blancs effervescents, secs et moelleux.

Passionnée par son métier, l’équipe du domaine vous dévoilera les facettes de son savoir-faire ancestral à travers des explications approfondies et bien sûr une dégustation de tous les vins du domaine.



La journée continuera au royaume du Cabernet Franc où vous découvrirez l’univers authentique des vignerons de Loire à proximité de Bourgueil.



Après avoir longé le fleuve royal pendant 40 minutes, vous serez accueilli dans un domaine où la qualité du vin rime avec la beauté des lieux.



Le vigneron et son équipe vous feront partager leur passion à travers une visite complète.



Vous aurez ensuite la chance de visiter une des plus charmantes caves troglodytes du Val de Loire (fermé au public).



Vous aurez le privilège de déjeuner au milieu des vignes dans le seul tonneau pique-nique de France, au milieu des vignes dans un cadre enchanteur unique en Val de Loire (fermé au public).



Le repas sera confectionné à partir de produits locaux évoluant en fonction des saisons et sera accompagné de vin issus du domaine.



(Repas dans un restaurant en fonction des conditions climatiques)

(Nous prévenir en cas de restriction alimentaire).



La route des vins continuera direction à proximité de Chinon et de Saumur où l’équipe d’un des plus beaux châteaux privés de la Région vous attendra pour faire une visite complète du domaine en allant au cœur des vignes, dans le chai, puis une dégustation complète à la hauteur de la beauté des lieux vous attendra.





Excursion Journée Romantique



Votre quête d’authenticité débutera par la visite du château d’Azay-le-Rideau ; construit sur une île entourée par l’Indre.

Nous vous laisserons tout le temps pour apprécier à sa juste valeur celui que les spécialistes nomment : le joyau du Val de Loire.



La journée se poursuivra par la visite du château de la belle au bois dormant à Rigny-Ussé.

Il semble avoir été créé d’un coup de baguette magique ; sa silhouette inspire poésie et légèreté.

Un magnifique jardin dessiné par Le Nôtre, architecte des jardins à la française au château de Versailles sous Louis XIV, entoure le château.



Ensuite nous prendrons la direction de Bourgueil où vous aurez le privilège de déjeuner au milieu des vignes dans le seul tonneau pique-nique de France, au milieu des vignes dans un cadre enchanteur.

Ce lieu est fermé au public.



Le repas sera confectionné à partir de produits locaux évoluant en fonction des saisons et sera accompagné de vin issus du domaine.



(Repas dans un restaurant en fonction des conditions climatiques)

(Nous prévenir en cas de restriction alimentaire).



Le temps fort de la journée sera la visite du château de Villandry, mais surtout de ses jardins, parmi les plus reconnus et appréciés de France.



Laissez-vous porter par cette visite exceptionnelle et transporter dans l’esprit de la Renaissance en toute décontraction, car en effet, nous vous laisserons le temps nécessaire pour pouvoir profiter de votre visite.



Excursion journée châteaux



La journée débutera par la visite de la folie architecturale du roi François 1er, considérée comme le chef-d’œuvre de la Renaissance : le château de Chambord.

Les superlatifs manquent pour décrire cette œuvre d’art tant ce château est majestueux.

Nous vous laisserons le temps nécessaire pour vous balader à votre guise dans le château et le parc de Chambord.



Ensuite nous prendrons la direction d’Amboise en empruntant une jolie route qui longe la Loire.

Nous passerons par la ville de Blois et Chaumont sur Loire où vous pourrez admirer les châteaux de l’extérieur.

Une fois arrivé à Amboise, la première ville de la Renaissance française, vous aurez le privilège de déjeuner dans un restaurant proposant une cuisine traditionnelle composée de produits locaux, loin de la foule touristique.



Vous aurez ensuite la possibilité de vous balader dans les ruelles paisibles de cette charmante ville avant d’entamer la visite du prestigieux château royal d’Amboise et découvrir les petits secrets des rois qui habitaient ce lieu.

La chapelle abritant la tombe de Léonard de Vinci se trouve dans l’enceinte du château.



Cette journée dans la vallée des rois se terminera par la visite de l’éblouissant château de Chenonceau, monument historique le plus visité de France après Versailles.

Célèbre par sa construction sur le Cher et son magnifique jardin à la française qui porte les noms des célèbres Catherine de Médicis et Diane de Poitiers ; le château de Chenonceau incarne l’art de vivre à la française.



Pour bénéficier d’une prestation de qualité et d’un gain de temps précieux, chaque demande sera traitée dans les 12 heures par un interlocuteur unique afin de faciliter l’échange.



Vous établirez ensemble tous les détails de votre voyage afin que celui-ci soit le plus agréable possible, en bénéficiant de professionnalisme de notre équipe.



N’hésitez pas à demander votre devis gratuitement.



Sur notre site internet où vous trouverez des exemples de packages à la journée :



Horaires : de 9h00 à 20h00

Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Italien - Portugais



Vos contacts :

Mario TIRELLI

Gérant

contact@valdeloire-travel.com

Mobile : +33 (0)7 86 46 94 07



Adresse postale : 3 rue de châteauneuf, 37000 Tours



Site web : www.valdeloire-travel.com



