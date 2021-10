Valence sera la capitale européenne du "Tourisme intelligent"

C'est une reconnaissance du travail en matière de durabilité réalisé par

conjointement avec le secteur des entreprises.



Valencia se positionne comme une destination touristique cosmopolite, intelligente et durable, au même titre que les grandes villes touristiques et les capitales européennes,

Pour faire émerger un nom, le jury a sélectionné le meilleur dossier au niveau de l'engagement de la ville dans l'accessibilité, la durabilité, la numérisation, le patrimoine culturel et la créativité." a confié Emiliano García, conseiller en tourisme de la mairie de Valencia.València a développé sa stratégie touristique sur le pilier de la durabilité, en promouvant des projets qui permettent de progresser dans les objectifs de développement durable.La ville a commandé un audit de l'empreinte carbone et eau de l'activité touristique. Il en a découlé un plan de réduction et de compensation dans le but d'atteindre la neutralité carbone dans le tourisme en 2025.Ce n'est pas tout, car la digitalisation est un axe important de développement du tourisme.Elle sert à Valence pour la gestion de l'expérience touristique et, d'autre part, comme outil de compétitivité des entreprises.Une plateforme de données (SIT-Système d'intelligence touristique) a été promue pour la prise de décisions dans le secteur des entreprises valenciennes, des outils de communication avec les touristes (chatbots).Derrière cela, cinq kiosques d'information touristique intelligents ont été créés pour aider les voyageurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des expériences de géocaching pour découvrir la ville et certaines de ses principales ressources grâce à des applications numériques.