Valeurs Assurances fait le plein de nouveautés et crée Assistance Visas

Nouveaux produits, garanties étendues et un service de visa pour cette rentrée 2024.



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 2 Septembre 2024

Un service production pour des produits sur mesure Nous avons mis en place un service production pour créer vos produits sur mesure suivant vos besoins.



Nous sommes capables de répondre à tous types de production en proposant une cotation pour les :

- Tour Opérator

- Croisiéristes

- Groupistes

- Brokers Aérien / Compagnies Aériennes

- Pure Players

- OTA

Des choix multiples

Les garanties d'assurances annulation sont déclinables sur 3 formules

Les Bagages

L'interruption de séjour

Les assistances rapatriement suivant un plafond variable en frais médicaux.



Nous sommes en capacité de sortir une cotation très rapidement pour votre production.



Pour la Responsabilité Civile Professionnelle, nous travaillons avec trois fournisseurs et nous sommes à même de vous répondre suivant vos demandes.

Vous pourrez faire une cotation sur mesure en cliquant sur



Les nouveautés sur les individuels Pour les individuels :



-Des produits couvrant des voyages jusqu’à 40 000 € par personne



-Des motifs d’annulations listés sans franchise



- Une annulation toutes causes justifiée incluant la couverture des grèves, des attentats et des catastrophes naturelles



-Téléconsultation en assistance qui vous permet de contacter un médecin français



- Pack incident de voyages avec des frais de prolongation à 150 € / nuit, départ retardé, retour impossible, retard de vol.



-Service conciergerie



Une incentive vendeur est prévue sur les ventes individuelles par pax



Tous nos produits incluent le COVID en annulation et les épidémies en assistance rapatriement.





Les nouveautés sur les groupes - Pour les groupes :



Des garanties avec des prix flexibles s’adaptant à votre marché et vos clients cibles.



Le produit risque opération qui couvre vos groupes en frais supplémentaires pour les risques liés à une grève, une défaillance d'un prestataire, d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle… etc



En cette rentrée, nous pensons également aux groupes scolaires

Les annulations totales de groupe pour les motifs suivants :

- Les attentats

- La fermeture administrative de l'établissement scolaire à destination

- Les difficultés de circulation des moyens de transport utilisés ou de circonstances exceptionnelles à destination ou au départ mettant en jeu la sécurité du groupe dans les 24 heures précédant le départ

- En cas d'interdiction de voyager émise par le ministère de tutelle

- La fermeture administrative totale





Un nouveau service pour les Visas et les Esta Valeurs Assurances s’agrandit, en intégrant une nouvelle marque avec une équipe dédiée : « Assistance Visas et Légalisation », pour l’obtention des visas, Esta ainsi que la légalisation de documents.



Nos bureaux parisiens 152 boulevard Haussmann 75008 et Marseillais 48 quai du Lazaret 13002 traiteront les demandes sur l'ensemble de la France.



Avec cette nouvelle offre, nous vous proposons :



- Conseils personnalisés : nous vous conseillons sur le type de visa qui conviendra au mieux à vos voyageurs.

- Démarches simplifiées : nous nous occupons des démarches pour vos clients.

- Expertise : notre équipe est experte du visa et des formalités administratives.

- Commission intégrée pour l'agence.



Nous exposerons à l'IFTM avec nos partenaires Réceptifs Leaders, stand H080 (en face du village TO) Sur un espace commun de 120 m2 nous serons présents sur IFTM avec nos partenaires Réceptifs Leaders avec nos 3 entités Valeurs Assurances - MICE Assurances et Assistance Visas .



● Tous les jours à partir de 09h30 petit déjeuner en notre compagnie



● Tous les jours à partir de 11h30 : apéritif offert



● Mardi 17 septembre à partir de 17h30 : LA HOLLANDE est à l’honneur, cocktail VIP avec DESTINATION EUROPE (sur invitation) : GAGNEZ UN VERITABLE DIAMANT !!



● Mercredi 18 septembre à partir de 12h00 : A la rencontre du Portugal ! Cocktail VIP avec PMA (sur invitation)



● Mercredi 18 septembre à partir de 17h30 : L’INDE vous invite ! Cocktail VIP avec EASTWIND HOLIDAYS (sur invitation)

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

