"Vendre la France ? Nous ne pourrons résoudre la quadrature du cercle à nous seules..."

A l'Etat et aux collectivité locales d’anticiper, de réguler et d’organiser ces temps forts de l’été et à communiquer auprès du grand public.



Je veux me propulser dans le futur à court et moyen terme et fort de l’expérience de cet été, entrevoir ce que pourrait être le tourisme en France en 2021 et au-delà.



La France a, cet été, une réelle opportunité commerciale, celle d’être découverte ou redécouverte par les Français. Surtout ceux qui habituellement passent leurs vacances à l'étrange et qui font l'essentiel de notre clientèle.



Certains styles de vacances qui font le succès de destinations proches ont été , au cours des 30 dernières années exportés sur le pourtour du bassin méditerranéen. Ces expériences réussies doivent nous inspirer pour adapter ces modèles à notre tourisme national.



Les aides à la formation, l’allègement des charges des opérateurs, une fiscalité stimulante devraient servir à renforcer la compétitivité de l’offre.



Nous devons viser la satisfaction de nos concitoyens qui vont découvrir très certainement des hausses de prix significatives découlant du transport aérien en particulier, des taxes, du coût du travail dans ces pays d’accueil et des services.



Sédentariser l’emploi, dynamiser les territoires en inter-saison, créer une véritable culture du service et mettre le tourisme à sa juste place dans l’économie nationale surtout en région, voilà un beau programme.



On devrait enseigner ses bienfaits à nos enfants dès l’école primaire….



J’ai bien entendu et nous le savons tous… préparons-nous à vivre dès la rentrée une crise économique et sociale conséquence d’une récession historique sans pareille.



Je me récite la bonne formule que nous avons érigé en doctrine au CEDIV « Seul on va vite, ensemble on va loin» et je suis rassurée, confiante, déterminée. J'espère que nous serons écoutés et entendus.



Merci de votre attention



Adriana Minchella

Présidente CEDIV