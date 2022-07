Appli mobile TourMaG



Vers un tourisme plus durable : les destinations à suivre

Envoyer à un ami Partager cet article

Le tourisme durable attire de plus en plus les personnes souhaitant faire un voyage sensé et régénérateur. Voici quelques exemples de destinations engagées dans le développement durable à recommander à vos voyageurs.

Rédigé par VISAMUNDI le Mercredi 13 Juillet 2022

Tout d’abord, qu’entend-on par “durabilité” dans le voyage ? Le voyage dit “durable” va encourager en premier lieu, à profiter de la beauté de la destination tout en la protégeant pour les générations futures. Il s’agit également de la préservation des sites et du soutien des cultures locales.



Le tourisme durable s'invite de plus en plus dans les programmes de vacances des Français. Ils sont de plus en plus soucieux de profiter d'un séjour qui leur sera bénéfique et qui le sera tout autant pour la destination visitée.

Le Kenya Le Kenya est l'une des terres africaines les plus accueillantes et les plus visitées dans le monde. C'est un pays qui se distingue par son riche patrimoine naturel.



Partir au Kenya est la garantie d'un tourisme durable qui plonge les voyageurs au cœur d'une nature sauvage exceptionnelle. Au total, le Kenya abrite 56 parcs et réserves naturelles.



Le Kenya, c'est aussi l'occasion de partir à la rencontre des différentes populations qui habitent ce vaste territoire à la beauté sauvage. Il est considéré comme une mosaïque ethnique. Il abrite, en effet, les traces de plusieurs civilisations, comme les Bagga, les Bantous et les Maasaï.



L'île de Chumbe en Tanzanie Véritable joyau de l'Océan Indien, l’île de Chumbe est située au large des côtes de la Tanzanie. Elle est une destination durable incontournable. Les visiteurs, une fois sur place, peuvent découvrir une réserve naturelle privée : La Chumbe Island Coral Park. Celle-ci a été aménagée en 1991. La réserve en question a permis de protéger l'un des derniers sanctuaires de jardins de coraux de la région.



L'Île de Chumbe en Tanzanie offre un décor exceptionnel avec des paysages paradisiaques à couper le souffle qui sont protégés. C'est une destination remarquablement durable, où la nature représente la seule attraction pour les voyageurs.



Le Laos



Celle-ci a profité de



Le Laos possède à lui seul trois sites appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO :

- les sites de pierres mégalithiques à Xiengkhuang depuis 2019

- Vat Phou et le paysage culturel de Champassak depuis 2001

- la ville de Luang Prabang depuis 1995



Le pays abrite également des espaces naturels figurant parmi les mieux préservés de l'Asie du Sud-Est.

La pandémie du Covid-19 a beaucoup pesé sur les pays touristiques. Dès lors, certains ont décidé de privilégier le tourisme durable pour remonter la pente, dont le Laos.Celle-ci a profité de l'initiative européenne SUSTOUR qui lui a permis de décrocher une enveloppe de 2,2 millions d'euros. Elle a permis de soutenir la population locale et le tourisme vert dans la région. L'enveloppe a également permis aux entreprises locales de décrocher la certification Travelife. Les hôtels et les voyagistes qui l'ont obtenue peuvent proposer des formules de voyages durables aux visiteurs.Le Laos possède à lui seul trois sites appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO :- les sites de pierres mégalithiques à Xiengkhuang depuis 2019- Vat Phou et le paysage culturel de Champassak depuis 2001- la ville de Luang Prabang depuis 1995Le pays abrite également des espaces naturels figurant parmi les mieux préservés de l'Asie du Sud-Est.

Le Rwanda En matière de tourisme durable, le Rwanda a accompli d'énormes progrès, notamment depuis 2008. Par exemple, le pays a interdit l'utilisation des sacs en plastique. D'autres initiatives ont été prises au niveau communautaire afin de soutenir les populations locales. Aussi, ce vaste programme a permis d'appuyer le jardinage, l'agriculture et le secteur artisanal dans le pays.



Ces projets ont également permis de mettre en place de nouveaux emplois dans le secteur touristique. Grâce à ses efforts, le Rwanda a décroché certaines distinctions. Par exemple, son parc national des volcans a été classé parmi les 10 meilleures destinations durables dans le monde. C'était en 2018 et la classification a été faite par l'ITB Berlin, l’un des plus grands salons internationaux du tourisme.



Quelles sont les démarches administratives nécessaires pour se rendre dans ces destinations ? PARTIR AU KENYA

Depuis le 1er janvier 2021,



S'ÉVADER SUR L'ILE DE CHUMBE

Pour partir sur l'île de Chumbe, le voyageur devra prévoir une copie de son passeport valide au moins 6 mois après la date d’arrivée, une photo d'identité et le billet d'avion, en plus du formulaire de ladite demande.



S'ENVOLER VERS LE LAOS

Là encore c'est une procédure 100 % digitalisée qui doit être effectuée. Les voyageurs doivent fournir une photocopie de leur passeport valide au moins 6 mois après l’arrivée ainsi qu’une photo d’identité.



DÉCOUVRIR LE RWANDA

Pour



Depuis le 1er janvier 2021, le visa électronique pour le Kenya est devenu obligatoire. Il est exigé dès l'embarquement. L'e-Visa est valable 90 jours maximum pour les voyages touristiques et d’affaires. Afin de recevoir son autorisation de voyage, le visiteur devra fournir une copie du passeport (d’une durée de validité d’au moins 6 mois à la date d'arrivée au Kenya), une photo d'identité, le billet d'avion et la réservation d'hôtel/lettre d'invitation.Pour partir sur l'île de Chumbe, le voyageur devra prévoir une copie de son passeport valide au moins 6 mois après la date d’arrivée, une photo d'identité et le billet d'avion, en plus du formulaire de ladite demande. L'e-Visa Tanzanie est valable 90 jours maximum pour les voyages touristiques, d’affaires et de volontariat.Là encore c'est une procédure 100 % digitalisée qui doit être effectuée. Les voyageurs doivent fournir une photocopie de leur passeport valide au moins 6 mois après l’arrivée ainsi qu’une photo d’identité. L'e-Visa Laos est valable pour les voyages touristiques de 30 jours maximum (1 entrée par personne).Pour le Rwanda , les voyageurs peuvent obtenir un visa électronique de 30 jours ou de 90 jours (“Holiday Visa 30/90 days”), qu'il conviendra de présenter à l'arrivée. À ce jour, il est valable pour les visiteurs français, belges et suisses. Tout comme le Laos, les demandeurs devront fournir une photocopie de leur passeport valide au moins 6 mois après l’arrivée ainsi qu’une photo d’identité. Retrouvez ici les restrictions sanitaires actuelles de ces 4 destinations.

Lu 113 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Thaïlande : point sur la situation du Royaume Le nouveau visa électronique du Togo