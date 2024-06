Visit Europe sort une brochure "fêtes et réveillons de fin d'année"

les pieds dans l’eau

Côté production, Visit Europe revient avec ses réveillons phares ainsi que quelques nouveautés :Pour les amateurs de chaleur, un nouveau réveillon. Au programme : une journée d’excursion à Lisbonne , la découverte de Sintra, des cités balnéaires de Cascais et Estoril ainsi que du cap le plus occidental d’Europe… le tout avec un hébergement à l’hôtel Inglaterra 4* à Estoril.Toujours au Portugal : le réveillon à Lisbonne ne manque pas à l’appel, avec une nouvelle soirée de réveillon «» dans un restaurant chic de la capitale…Côté Europe de l’Est, Visit Europe propose une version revisitée de son ancien réveillon à Cracovie, avec une excursion aux mines de Wieliczka et une soirée de la St-Sylvestre inédite dans un hôtel-château 5 étoiles en plein cœur de la forêt de Wolski.Le tour-opérateur mise à nouveau sur l’une des capitales européennes (insoupçonnées) de l’Avent : Zagreb. On retrouve dans son produit réveillon des excursions variées et originales : la montée en funiculaire à la ville haute de Zagreb, un déjeuner dans un restaurant historique de la capitale croate, une touche d’Histoire avec la découverte du tunnel Grič, le tout couronné par les illuminations du marché de Noël et la visite du jardin de la Lune.Autre nouveauté : 3 réveillons à Vienne, Prague et Budapest en formules évasion et complète – de quoi offrir aux clients le choix entre un programme standard et un autre incluant davantage de temps libre pour la découverte personnelle.Enfin, l’hôtel Schwarzbrunn 4* sup Resort & SPA au Tyrol continue d’occuper une place de choix dans la programmation du voyagiste avec des séjours en été et hiver, des programmes de l’Avent et de Noël ainsi qu’un réveillon se prêtant également aux voyageurs solos : ceux-ci pourront prendre part aux excursions et activités de l’hôtel en compagnie d’autres voyageurs solos désireux d’échanges et de découverte, tout en bénéficiant d’une chambre individuelle ou chambre studio double à usage simple, et en partageant une table commune aux repas pour d’agréables moments de convivialité.Tous ses produits réveillons et fêtes de fin d’année peuvent être déjà réservés.