VisitArgentina : workshop à Lyon le 6 octobre 2023

L’INPROTUR sera accompagné de la CAT (Chambre Argentine de Tourisme) et 14 partenaires :



RECEPTIFS

• Amahuca

• AMV Travel DMC

• Esteros Viajes

• Eurotur

• Helling’s Travel

• Ils Tours (Travel Services)

• Southern Experience Viajes

• Quarum Travel



HÔTELS

• Arakur Ushuaia

• Hotel Madero Buenos Air



COMPAGNIE AERIENNE

• Air Europa



PROVINCES

• Bariloche

• Jujuy

• Misiones



AU PROGRAMME DU WORKSHOP :



• 12h – Accueil

• 12h15 – Présentation des vins servis ce midi

Trois régions : Norte (Torrontés), Cuyo (Malbec) et Patagonia (Pinot noir)

• 12h30 – Direction l’Argentine, ses paysages, et la générosité de ses habitants

• 12h45 – Début du workshop et dégustation des spécialités et vins argentins



Un tirage surprise est prévu en fin de workshop.