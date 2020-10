Visite de l'Orange Vélodrome : les visiteurs pourront tester l'audio-vidéo-guide pendant les vacances !

L’Orange Vélodrome retrouve la compétition européenne cet automne : une bonne raison pour venir contempler la seule coupe aux grandes oreilles de France.



En famille, entre amis, seul ou accompagné, les visiteurs pourront découvrir les coulisses du stade, revivre l’histoire du club et marcher dans les pas des joueurs : des zones de presse au vestiaire en passant par le salon présidentiel et bien d’autres lieux exclusifs, l’Orange Vélodrome n’aura plus aucun secret pour vous.



Pour fêter le début de cette nouvelle saison en compétition européenne, l’Orange Vélodrome propose une visite inédite, au cœur d’un parcours libre, du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h (dernière entrée 16h), pendant les vacances scolaires.



Le stade est labélisé Safe & Clean et respecte les protocoles sanitaires. Une nouveauté fait son apparition pour les plus fervents supporters : pendant toute la période des vacances scolaires, ils pourront essayer gratuitement (inclus dans l’achat d’une place adulte ou enfant) le futur audio-vidéo-guide !