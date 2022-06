Visiteurs : Annabelle (Univairmer) lauréate du Very Good Trip au Costa Rica

Les participants du Very Good Trip organisé au Costa Rica par Visiteurs à la suite de son challenge de ventes viennent de rentrer !



Après 2 ans de préparation et 5 mois de challenge, Loreline Branswyck, responsable marketing du voyagiste et pilote du projet se réjouit d'avoir pu mener l'opération à son terme : « Le Costa Rica a pris une place importante chez VISITEURS depuis quelques années, et la destination est en parfaite adéquation avec notre voyage événementiel, Very Good Trip, créé en 2015. Nous sommes ravis, malgré les turbulences liées au Covid, d’avoir pu aller au bout de ce projet, et de faire vivre des émotions fortes à nos 11 lauréates. Merci à l’Office du tourisme du Costa Rica de nous avoir accompagnés et soutenus depuis 2020 ! »



Pour les agents de voyages qui participaient à cette aventure, les attentes étaient fortes, après avoir gagné leur place surtout au vu de l’engouement pour la destination. « Very Good Trip, c’est une formule rêvée pour une amoureuse de la nature, de l’aventure et de l’humain comme moi », explique Myriam, de Versailles Voyages.



Et pour cette édition il fallait avoir le cœur bien accroché : tyrolienne, saut à l’élastique et/ou pendulaire, vélo sur un câble, équitation, escalade ou encore rafting.



In fine, les 3 équipes qui se disputaient la première place dans la bonne humeur se sont retrouvées au coude à coude, mais il fallait bien qu’une participante finisse par l’emporter.