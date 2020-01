Visiteurs : Barbara Riou et Guillaume Benjamin rejoignent l'équipe commerciale

Avec 99% de son chiffre d'affaires réalisé avec les réseaux de distribution, Visiteurs souhaite proposer un service toujours plus pointu aux agences de voyages au travers des visites ou d’actions commerciales à la carte.



Le voyagiste renforce donc son équipe commerciale en créant un 8e secteur commercial et en recrutant deux nouveaux commerciaux.



Dans l'Est de la France, il comptera sur Barbara Riou, qui a passé plus de 20 ans chez Marmara et Top of Travel.



Guillaume Benjamin, de son côté, animera la moitié de Paris, le 93, les Hauts-de-France et la Belgique. Après un début de carrière dans le monde la croisière, il a souhaité découvrir l’univers du tour-operating.