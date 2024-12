Vivez une croisière inoubliable au départ des États-Unis avec MSC Croisières

MSC Seascape

Dans le cadre de son développement croissant aux États-Unis, MSC Croisières ajoute un quatrième port d'attache après Miami, Port Canaveral et New York.Galveston, le port de Houston, deviendra le futur port d'attache de MSC Seascape à partir de novembre 2025. Les passagers pourront profiter d’un itinéraire unique vers des destinations hautes en couleur dans les Caraïbes, dont Costa Maya et Cozumel (Mexique) et Isla de Roatan (Honduras). Le premier départ est prévu le 09 novembre 2025.offre une expérience immersive au plus près de la mer grâce à son superbe design et à ses impressionnants espaces extérieurs dédiés à la détente, au divertissement et aux terrasses des restaurants. En plus de proposer des activités pour tous les âges, MSC Seascape dispose de Robotron, une attraction unique en mer pour les amateurs de sensations fortes.► Pour réserver votre croisière au départ des États-Unis, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr