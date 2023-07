Volcan Islande : l'éruption de Fagradalsfjall ouverte au public ! une route d'accès aux pietons

L’Islande a ouvert au public l’accès à l’éruption du volcan Fagradalsfjall. Comment accéder à ce volcan en Islande ? TourMaG vous explique tout !



Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 21 Juillet 2023





L'Islande, terre de feu et de glace, a refait parler d'elle et de ses volcans. Le 6 juillet 2023, alors que les scientifiques ont enregistré une forte activité sismique (plus de 4 700 tremblements de terre en 72h) un volcan près de Reykjavik, la capitale islandaise est entrée en éruption le 11 juillet.



Les plaques tectoniques ont bougé et les secousses ont affiché des magnitudes supérieures à 4, à de nombreuses reprises avant que l’activité volcanique se réveille.



Lorsqu'on évoque l'activité volcanique en Islande, tous les professionnels du tourisme se rappellent du volcan au nom imprononçable pour les Français : Eyjafjallajökull ou Eyjafjöll.



Son éruption volcanique avait paralysé le trafic aérien d'une bonne partie de l'Europe, les nuages de cendre empêchant les avions de voler en toute sécurité. Cela ne vous a sans doute pas échappé.L'Islande, terre de feu et de glace, a refait parler d'elle et de ses volcans. Le 6 juillet 2023, alors que les scientifiques ont enregistré une forte activité sismique (plus de 4 700 tremblements de terre en 72h)Les plaques tectoniques ont bougé et les secousses ont affiché des magnitudes supérieures à 4, à de nombreuses reprises avant que l’activité volcanique se réveille.Lorsqu'on évoque l'activité volcanique en Islande,Son éruption volcanique avait paralysé le trafic aérien d'une bonne partie de l'Europe, les nuages de cendre empêchant les avions de voler en toute sécurité.

Quel volcan en Islande est en éruption ?



Situés au nord-ouest, la montagne et le volcan d'Islande se trouvent dans le Sud-Ouest du pays, dans le centre de la Reykjanesskagi.



Le site est à environ 40 kilomètres de Reykjavík et 35 kilomètres de l’aéroport international de Keflavik.

Cette fois ce n'est pas Eyjafjöll qui fait la Une des journaux mais le volcan Fagradalsfjall. Situés au nord-ouest, la montagne et le volcan d'Islande se trouvent dans le Sud-Ouest du pays, dans le centre de la Reykjanesskagi.Le site est à environ 40 kilomètres de Reykjavík et 35 kilomètres de l’aéroport international de Keflavik.

Comment aller voir le volcan islandais Fagradalsfjall ? ont permis l‘accès au public au site de l‘éruption volcanique de "Litli-Hrútur" (péninsule de Reykjanes). Elle est donc ouverte au public.



Le service de la protection civile via le site : Safetravel.is a mis à jour la carte d’accès de la zone. Les voyageurs, ou curieux qui voudraient s'approcher au plus près de l'éruption devront laisser leur véhicule dans une zone de stationnement dédiée, puis emprunter l'itinéraire piéton unique de près de 20km.



Il faudra donc avoir de bonnes chaussures et surtout de bonnes jambes pour s'approcher au plus près !



Le quai d'Orsay précise que "le site de l’éruption n’en demeure pas moins une zone dangereuse. De nouvelles fissures ou cratères en éruption peuvent s’ouvrir provoquant des coulées de lave. Les incendies de mousse, les émanations toxiques, peuvent représenter un risque pour la santé, en particulier chez les jeunes enfants les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles. Les conditions de sécurité peuvent se dégrader brutalement en fonctions des conditions météorologiques".



A noter également qu'il faut bien se renseigner avant de se rendre sur le site car l’ouverture au public du site de l’éruption peut être suspendue à tout moment.

Les voyageurs doivent impérativement consulter les dernières recommandations de



Comme l'explique Futura Sciences : "les éruptions fissurales sont d'un très faible degré d'explosivité et les fontaines de lave atteignent quelques dizaines de mètres seulement ce qui n'entraine pas de danger dans un périmètre immédiat." Sur le site du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, la rubrique Conseils Aux Voyageurs informe que les autoritésau site de l‘éruption volcanique de "Litli-Hrútur" (péninsule de Reykjanes).Le service de la protection civile via le site : Safetravel.is a mis à jour la carte d’accès de la zone.Il faudra donc avoir de bonnes chaussures et surtout de bonnes jambes pour s'approcher au plus près !Le quai d'Orsay précise queA noter également qu'il faut bien se renseigner avant de se rendre sur le site car l’ouverture au public du site de l’éruption peut être suspendue à tout moment.Les voyageurs doivent impérativement consulter les dernières recommandations de l’institut météorologique islandais avant d’envisager tout déplacement dans le secteur de l’éruption.Comme l'explique Futura Sciences :

L'Islande une terre de volcan



Selon VulcanoDiscovery.com, en 2011, l'éruption du



L'éruption du



Le pays compte 200 cratères et environ 130 volcans actifs dont environ 30 sont considérés comme des volcans à risque. Si l'éruption du volcan Eyjafjallajökull a fait beaucoup parlé d'elle (elle a duré un mois), d'autres éruptions sont assez mémorables en Islande.Selon VulcanoDiscovery.com, en 2011, l'éruption du volcan Grímsvötn a été la plus grande en Islande depuis l'éruption du volcan Laki en 1783. Son éruption volcanique a produit des cendres qui ont été projetées à une altitude de plus de 10 km.L'éruption du volcan Bárðarbunga en Islande en 2014 a été la plus longue éruption enregistré dans le pays depuis celle là aussi du volcan Laki en 1783. Elle a duré 6 mois et a projeté des cendres à 8 km d'altitude.Le pays compte 200 cratères et environ 130 volcans actifs dont environ 30 sont considérés comme des volcans à risque.

Comment s'appelle le plus grand volcan en Islande ? Devinez quel est le plus grand volcan d'Islande .... Vous ne pourrez pas le prononcer non plus.



C'est l'Öræfajökull, le plus grand volcan d'Islande, situé dans le sud-est du pays.



Lu 238 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Canicule, incendies : faut-il toujours partir en Grèce ? Canicule en Grèce : fermeture des sites archéologiques