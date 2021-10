Vos "petits" quittent le nid pour l'étranger ? Rassurez-vous et assurez les !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Que ce soit pour des études à l'étranger, un stage en entreprise à l'autre bout du monde, du volontariat… pensez à bien assurer vos enfants qui partent à l’aventure. Ci-dessous les questions fréquentes que l'on peut se poser :

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 17 Octobre 2021

« A quoi sert l’assurance voyage à l’étranger pour les étudiants? » L’assurance pour les étudiants à l’étranger est fortement conseillée pour couvrir les frais médicaux et le rapatriement en cas d’accident ou de maladie soudaine à l’étranger. Certaines garanties annexes sont également utiles, telles que l’assurance bagages, la responsabilité civile, et l’assurance interruption d’études.



Pour bien choisir une assurance voyage long séjour, il faut rassembler plusieurs critères : le prix, le type de couverture (au premier euro ou en complément de la sécurité sociale), le fait de disposer d’une application permettant des consultations à distance avec un médecin français 24h/24, la simplicité concernant l’automatisation des remboursements etc…



« Ma fille part 1 an aux Etats Unis en tant qu’étudiante. Une assurance est-elle obligatoire ? » L’assurance n’est pas obligatoire pour les étudiants à l’étranger.



En revanche, les universités peuvent vous imposer de souscrire à un contrat d’assurance avec un minimum de garanties .



De plus, il est fortement conseillé de bien se couvrir car les Etats-Unis est le pays le plus cher du monde en termes de santé. A titre d’exemple, une simple consultation coûte en moyenne 170 €.

« Mon fils doit partir 1 an en Australie pour faire un séjour linguistique. Combien cela peut coûter pour le couvrir sur place ? » Le prix d’une assurance de voyage peut varier en fonction de la durée du séjour et du pays de destination .



Effectivement, les zones les plus onéreuses sont les USA, le Canada, la Suisse, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Mexique, Singapour, l’Afrique du Sud ou encore le Brésil.



Une assurance pour ces pays peut coûter environ entre 400 et 800 € pour un séjour de 12 mois selon les assurances et les options ou formules choisies.

« Si mon fils est contaminé par la COVID à l’étranger, sera-t-il couvert ? Serons-nous remboursés des test PCR ? » La plupart des assurances considèrent la COVID comme une pathologie « normale » et donc il n’ y a pas d’exclusion pour épidémie.



Votre fils sera donc couvert pour les frais médicaux et d’hospitalisation. Egalement, les tests PCR, antigéniques et sérologiques sur prescription médicale sont couverts chez la plupart des assureurs.

« Peut-on souscrire en tant qu’étudiant si l’on est déjà à l’étranger ? » Cela dépend de l’assureur.



En règle générale, vous pouvez toujours souscrire un contrat mais il y a un délai de carence qui s’applique à la souscription.



En revanche, si vous êtes déjà couvert par un contrat d’assurance étudiant à l’étranger, alors il est possible de le prolonger sans ce délai de carence.

« Je pars dans plusieurs pays d’Europe pour 6 mois. Comment cela fonctionne avec la sécurité sociale ? » La sécurité sociale fonctionne à l’étranger pour les pays ayant une convention avec la France.



Cependant, le remboursement n’est pas automatique car il est évalué au cas par cas. Les délais de remboursement sont assez longs .



Si vous partez en Europe alors vous devez partir avec votre carte européenne d’assurance maladie. Celle-ci rembourse sur la base de la sécurité sociale. Le reste à charge n’est pas pris en compte par la sécurité sociale ni par la mutuelle. De plus, la couverture de la sécurité sociale n’est valable que pendant 3 mois , sauf dans certains cas particuliers (un détachement par l’employeur par exemple).



Egalement, aucune assistance rapatriement n’est proposée et les soins effectués dans le secteur privé ne sont pas couverts.

Attention car si vous devez partir au Royaume-Uni, il est désormais recommandé de prendre une assurance voyage.



« Qu’est-ce que la couverture au 1er euro ? » Un contrat au premier euro est la couverture intégrale sans l’intervention d’une assurance complémentaire et sans franchise. Elle intervient immédiatement. Dès le premier euro engagé, vous êtes couvert. C’est d’ailleurs le type de couverture que l’on vous conseille si vous souhaitez prendre une assurance voyage à l’étranger

Lu 202 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Oui, les restrictions de voyage s’amenuisent…mais avec l’obligation d’avoir souscrit une Assurance Voyage ! Partie II - Votre patrimoine : protégez-le !