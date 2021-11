Voyage Maroc : contrôles aux frontières renforcés

"à l’arrivée au Maroc, à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques, ainsi que par tests antigéniques."

"Des équipes médicales composées de plusieurs médecins seront déployées dans l’ensemble des ports et aéroports du Royaume."

"à la charge totale de la compagnie de transport aérien ou maritime, à l’exception des personnes disposant d’une résidence permanente au Maroc."

Un communiqué de presse du Comité Interministériel de suivi du covid informe que le Maroc va renforcer ses contrôles aux frontières.En plus des exigences de vaccination et de tests avant le départ pour les personnes en provenance des pays de la liste B, il sera procédé,Le communiqué ajoute queLes passagers testés positif, à l’arrivée au Maroc, ne pourront pas accéder au territoire national et ils devront retourner immédiatement vers le pays de provenanceLe 10 novembre, le gouvernement a décidé de lever le couvre feu. Ainsi il est à nouveau possible de circuler de nuit sur tout le territoire national informe L'Economiste.com. Cette décision a été prise suite aux recommandations du Comité scientifique et technique.Autre information qui concerne la compagnie nationale: le transporteur desservira à compter du 12 décembre prochain Israël. La liaison entre Casablanca et Tel Aviv à raison de 3 fréquences par semaine et devrait rapidement passer à 5 fréquences annonce la compagnie.Pour rappel, le Maroc a suspendu tous les vols en provenance et à destination de l'Allemagne, des Pays Bas et du Royaume-Uni depuis le 20 octobre 2021 à 23h59 et jusqu'à nouvel ordre.