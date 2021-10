Le Maroc suspend ses vols de et vers l'Allemagne, les Pays Bas et le Royaume-Uni

L'Office National Des Aéroports a annoncé que les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous les vols en provenance et à destination de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.



Cette décision entrera en vigueur le 20 octobre 2021 à 23h59 et s'appliquera jusqu’à nouvel ordre.



Le gouvernement marocain a pris cette décision en raison de l’évolution de la situation sanitaire dans ces trois pays.



Le 5 octobre dernier, les autorités marocaines avaient déjà suspendues les liaisons aériennes avec la Russie. La compagnie Royal Air Maroc a annoncé que pour accompagner les passagers durant cette période, "les changements de billets des vols de et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni seront autorisés gratuitement et sans frais jusqu’au 15 décembre 2021 vers la même destination ou autre destination.



Le remboursement des billets sera sous forme d’avoir valable 12 mois, et remboursable à la fin de sa validité sous forme numéraire sur demande du client.



Le remboursement en numéraire est possible dans le point de vente initial."