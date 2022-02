L'hésitation sur le moment du voyage est passée de 11 % en septembre 2021 à 21 % en décembre.



Et en regardant plus loin, les signaux sont encourageants pour l'industrie, surtout pour l'été qui arrive. Les perspectives sont d'ores et déjà prometteuses.



L'intention de rester plus longtemps et de dépenser plus sur la destination choisie est une autre tendance positive parmi les voyageurs.



À court et moyen terme, les Européens ont exprimé le souhait de voir un équilibre sain entre les mesures de protection COVID-19 et la possibilité de se divertir en voyageant.



Ils comptent sur la vaccination (14 %), sur des politiques d'annulation souples (11 %), sur l'efficacité des destinations à gérer le COVID-19 (10 %) et sur la levée totale des restrictions (9 %) pour réaliser leurs envies de voyages.