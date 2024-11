Voyages C.Mathez : "proposer un contenu simple et exhaustif" Trois questions à Jérôme Canaux, directeur commercial de Voyages C.Mathez

CDS Groupe a organisé, en partenariat avec l'IFTM, des sessions d'interviews avec des acteurs clés du voyage d'affaires. Cet évènement, le seul salon à rassembler toute la profession pendant trois jours, représente une opportunité unique pour ces échanges. CDS Groupe a choisi de donner la parole à des experts du tourisme que l’on n’entend pas souvent. Commercial, technicien, chef d’équipe, patron social… Indispensables rouages au bon fonctionnement de l’entreprise, ils nous confient à quels défis ils sont confrontés dans leur quotidien et comment ils y font face. Pour ce premier volet, nous avons tendu le micro à Jérôme Canaux, directeur commercial de Voyages C.Mathez.

Rédigé par Laurent Guéna le Jeudi 7 Novembre 2024

Nommé directeur commercial de Voyages C. Mathez pour renforcer le secteur business travel, Jérôme Canaux et son équipe ont, en l'espace de 18 mois, réussi à générer un volume d'affaires supplémentaire de 13 millions d'euros.



Ce succès a été possible grâce à l'acquisition de clients issus à la fois des secteurs public et privé, tout en s’appuyant sur une amélioration continue de la qualité de service déjà reconnue de Voyages C. Mathez.



L'équipe est aujourd’hui en mesure de répondre aux besoins variés de comptes clients de toutes tailles, garantissant une intégration sur mesure pour chaque partenaire, quel que soit leur secteur ou complexité de demande.

TourMaG - Quel a été votre parcours avant de rejoindre Voyages. C.Mathez comme directeur commercial ?



Jérôme Canaux : J’ai fait mes premières armes chez Avis au sein de l’équipe commerciale dédiée aux agences de voyages, où j’ai notamment collaboré avec le réseau Manor. Par la suite, j’ai évolué pendant cinq ans et demi dans une TMC, d’abord comme commercial business travel, puis en tant que responsable commercial.



Après la crise du Covid, j’ai décidé de sortir du secteur pour rejoindre l’univers de la boulangerie, en devenant directeur adjoint dans un laboratoire de production dirigé par un Meilleur Ouvrier de France, qui fournissait des palaces et des restaurants étoilés parisiens.



Cette expérience atypique m’a permis de m’ouvrir et de prendre du recul : j’ai réalisé l’importance de la qualité et de la simplicité d’une offre. Passer d’un domaine complexe, comme le tourisme d’affaires, à un secteur plus direct, comme la boulangerie, m’a permis de voir les choses autrement.



À mon retour dans le business travel, j’ai voulu conserver cette approche plus épurée, car à entendre certains professionnels du secteur, on pourrait croire que nous envoyons des fusées dans l’espace, alors qu’au fond, notre métier repose sur l’essentiel : réserver les prestations adaptées aux besoins de nos clients.

TourMaG - Que voulez-vous dire ?



Jérôme Canaux : Pour répondre aux attentes des clients PME et ETI, dont 80 % expriment le besoin d’un contenu clair et exhaustif, nous nous attachons à proposer une offre lisible et accessible. Lors de l’IFTM, nous avons pu échanger avec divers acteurs du secteur (comme CDS et Goelett) qui semblent partager cette vision, et cette tendance confirme que la demande va vers des solutions transparentes et faciles à comprendre.



L’objectif est de trouver un point d’équilibre : simplifier sans aller dans l’extrême simplification, afin que notre message soit limpide et que nos clients puissent parfaitement saisir ce que nous leur proposons.



Voyages C. Mathez, avec sa structure à taille humaine, a l’avantage de maintenir des échanges directs et ouverts avec ses clients. Nous sommes flexibles, prêts à rencontrer aussi bien des dirigeants de grands groupes que des chefs de PME, et notre présidente les reçoit volontiers. Par ailleurs, nous continuons de privilégier les rencontres en personne, comme avant la crise du Covid, pour replacer l’humain au cœur de nos relations et renforcer notre proximité avec chaque client.

TourMaG - Quels sont les défis à relever pour conquérir des clients ?



Jérôme Canaux : Aujourd’hui, les clients, qu’ils soient issus du secteur public ou privé, attendent une offre claire et simple de la part de leurs agences de voyages. Chez Voyages C. Mathez, agence spécialisée à la fois dans le business travel et l’événementiel, nous faisons de la transparence et de la simplification de nos services une priorité pour répondre à leurs attentes.

