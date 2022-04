Voyages Vert Vous - Belgique : escapade durable à Gand

À chaque épisode, un voyage, des rencontres. Au programme : nature, préservation et initiatives vertes. Voyages Vert Vous, la websérie de TV5MONDE vous emmène aux quatre coins du monde découvrir les merveilles de la planète et ces nombreux anonymes qui œuvrent au quotidien pour la protéger.Dans cet épisode, TV5MONDE vous emmène en Belgique flamande, à Gand . Découvrez cette ville historique et culturelle en mode “écotourisme” : déplacez-vous à pied ou en bateau électrique, consommez végétarien et promenez-vous de nuit pour découvrir ses canaux illuminés.Revoir les précédents épisodes de Voyages Vert Vous