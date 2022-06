Voyages d'affaires : la demande en mai a quasiment récupéré le niveau de 2019

Marco Polo est une association regroupant une centaine de décideurs du monde du tourisme et des voyages d’affaires et qui mène des réflexions sur les grands enjeux du secteur et ses perspectives.



Elle suit notamment de près la reprise de cette industrie et pour ce faire a mis au point son propre indice mensuel d’activité, indice composite basé sur l’ensemble des métiers du secteur, tous représentés au sein de l’association.



Marco Polo a la volonté de partager aujourd’hui avec le marché cet outil d’analyse, en souhaitant qu’il soit utile aux travel managers, acheteurs de mobilité et aux différents acteurs des déplacements professionnels.