Voyages d'exception embarque de nouveaux conférenciers en 2025

Stéphane Bern, Hubert Védrine, David Foenkinos … Voyages d'exception embarque de nouveaux conférenciers pour ses voyages et croisières en 2025.



Rédigé par Céline Eymery le Lundi 23 Septembre 2024





C’est la première fois que l’ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, qui était intervenu lors du dernier forum du SETO, travaille avec Voyages d’Exception.



D’autres grands noms du monde de la culture interviendront également lors des voyages organisés par Voyages d’Exception.



L’immortel Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie française, sera à bord du RV Sabaidee, qui naviguera sur les rives du Mékong du 1er au 14 février.



Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles, guidera notamment une croisière sur le Rhin qui permettra aux voyageurs de découvrir le merveilleux parc de Keukenhof (les tulipes !) du 16 au 23 avril 2025. Voyages d’Exception a annoncé de nouveaux conférenciers sur ses voyages 2025. Stéphane Bern , qui n’avait plus fait de croisières avec le tour opérateur depuis le Covid, embarque avec Hubert Védrine sur une superbe transatlantique qui aura lieu sur le Queen Mary 2 du 6 au 14 juin 2025.D’autres grands noms du monde de la culture interviendront également lors des voyages organisés par Voyages d’Exception.L’immortel, membre de l’Académie française, sera à bord du RV Sabaidee, qui naviguera sur les rives du Mékong du 1er au 14 février., le jardinier en chef du château de Versailles, guidera notamment une croisière sur le Rhin qui permettra aux voyageurs de découvrir le merveilleux parc de Keukenhof (les tulipes !) du 16 au 23 avril 2025.

Franck Ferrand, Jean-François Colosimo... font partie des conférenciers 2025 Jean-François Colosimo, historien et éditeur des éditions du Cerf, qui vient de publier le livre “Occident - Ennemi mondial n°1,” accompagnera nos clients sur un circuit inédit en Algérie, du 28 avril au 7 mai 2025.



Dominique Barbéris, lauréate du Grand Prix du Roman de l’Académie française, David Foenkinos, prix Renaudot, et Olivier Barrot, auteur, journaliste et critique littéraire, seront à bord de notre première croisière littéraire qui aura lieu en Méditerranée du 22 juin au 3 juillet 2025.



Franck Ferrand, célèbre historien et journaliste qui commente notamment le Tour de France, participera pour la première fois à notre croisière musicale sur le Danube, qui aura lieu du 21 au 28 juin 2025.



D’autres personnalités seront présentes à bord des 45 croisières et voyages proposés par Voyages d’Exception au premier semestre 2025.



Jean-François Colosimo, historien et éditeur des éditions du Cerf, qui vient de publier le livre "Occident - Ennemi mondial n°1," accompagnera nos clients sur un circuit inédit en Algérie, du 28 avril au 7 mai 2025.

Dominique Barbéris, lauréate du Grand Prix du Roman de l'Académie française, David Foenkinos, prix Renaudot, et Olivier Barrot, auteur, journaliste et critique littéraire, seront à bord de notre première croisière littéraire qui aura lieu en Méditerranée du 22 juin au 3 juillet 2025.

Franck Ferrand, célèbre historien et journaliste qui commente notamment le Tour de France, participera pour la première fois à notre croisière musicale sur le Danube, qui aura lieu du 21 au 28 juin 2025.

D'autres personnalités seront présentes à bord des 45 croisières et voyages proposés par Voyages d'Exception au premier semestre 2025.

