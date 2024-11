Voyages : hausse des dépenses pour les fêtes

Le secteur des voyages affiche une, notamment en France, où les dépenses en hébergement et restauration. Les Français privilégient les séjours en famille et les escapades vers des destinations ensoleillées comme le Maroc ou les plages exotiques d’Abu Dhabi et de Thaïlande. Les destinations plus abordables en Europe de l’Est, telles que la Hongrie et la Pologne, enregistrent également une hausse de popularité.En termes de réservations de vols,(+1,7 point),(+0,9 point) et(+0,5 point) figurent parmi les destinations privilégiées des Français cette année.Cette dynamique reflète un retour progressif à des habitudes de voyage marquées par des choix équilibrant budget et expérience, en lien avec une confiance renouvelée des consommateurs dans leurs finances personnelles.