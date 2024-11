En 2025, faites de chaque voyage une évasion de rêve !

Deux itinéraires remarquables sont au programme : une croisière de 7 nuits dans le bassin méditerranéen permet de visiter les joyaux de la Méditerranée, comme Valence, Palma de Majorque ou Rome, et offre un équilibre parfait entre découverte culturelle, détente et saveurs locales. Le second itinéraire, avec deux départs, les 22 juin et 31 août 2025, plonge les voyageurs dans les trésors de la mer Égée, avec des escales inoubliables telles que Santorin, Mykonos et Héraklion.



Pour offrir un accès simplifié, Costa a pensé à tout : un service de transferts en navette est mis en place au départ de Marseille, Nice, Fréjus et Puget-sur-Argens pour rejoindre La Seyne-sur-Mer, évitant ainsi aux voyageurs les désagréments du stationnement.

Pour les déplacements entre Toulon et La Seyne, plusieurs options de transfert sont proposées. Pour seulement 10€ par personne et par trajet, un transfert direct de la gare SNCF de Toulon à La Seyne est disponible. De plus, les passagers munis de leur document d’embarquement pourront bénéficier d’un transfert gratuit en shuttle boat du port de Toulon à l’embarcadère de La Seyne. Ce service pratique permet de rejoindre la destination à moindre coût.



En cette saison de Black Friday, Costa lance également une offre irrésistible : des prix à partir de 399 euros par personne au départ de la Seyne-sur-Mer (et bien plus de départs) pour des réservations effectuées jusqu'au 2 décembre 2024. De plus, pour les passagers de plus de 60 ans, une réduction de 10 % est appliquée sur les départs de Toulon/La Seyne-sur-Mer à bord du Costa Pacifica. Grâce à ce nouveau port, Costa crée une solution attrayante alliant accessibilité, tarifs avantageux et confort, pour séduire un large éventail de clients.