Voyages scolaires : "L'Etat est coupable de non-assistance à secteur en danger" selon le CAVSL

Reconnaissant que la prolongation de la prise en charge à 100% de l’activité partielle des entreprises et la levée des plafonds du fond de solidarité sont " des avancées incontestables ", le collectif souligne également que " nous sommes encore très loin d’un dispositif structuré, pérenne et adapté au secteur, qui permettrait aux structures ayant prouvé leur viabilité financière et la bonne gestion de leurs dirigeants sur la période antérieure à la crise de la COVID d’être encore là quand l’activité redémarrera ".



Le CAVSL a transmis à Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État en charge du Tourisme, et à Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, une proposition d’un plan de soutien et de relance du secteur.



" Nos propositions sont concrètes et réalistes. Elles sont sur la table, nous ne demandons qu’à en discuter avec le Gouvernement. Il serait temps que celui-ci voit enfin la réalité de nos difficultés en face : nos activités ne pourront pas redémarrer avant la fin de l’année 2021 dans le meilleur des cas.



Entre temps, ce n’est pas avec 10 000 euros maximum par mois et un engagement sur l’activité partielle pour les 3 mois à venir que nous pouvons établir des scénarios de pilotage des entreprises, éviter les suppressions de postes et conserver la confiance de nos voyageurs ".