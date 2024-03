WINAIR se pose en Martinique

"Ces nouvelles destinations accessibles depuis la Martinique sont un réel gage de confiance de la compagnie WINAIR qui investit sur notre territoire et croit en notre potentiel et en celui de la région Caraïbe.



La compagnie reliant la Martinique à St Barth, Antigua, St Kitts, les Îles Vierges Britanniques et à de nombreuses destinations aux Etats-Unis et au Canada, l’ouverture de nouvelles dessertes caribéennes, et notamment Sint Maarten, constitue une véritable opportunité de développer l’accessibilité de la région et permet à la Martinique d’étendre sa connectivité et de faciliter le flux de voyageurs dans la Caraïbe." précise un communiqué de l'Aéroport de Martinique.