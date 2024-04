Webinaire branding – Avoir une marque impactante, développer ses marges et créer sa culture d’entreprise

Nombreuses sont les entreprises à nous dire : Fais nous un logo, un site web, on gère le reste. Superbe moyen pour que chez Travel-Insight on refuse cette collaboration. Pourquoi ? C’est assez simple : Pourquoi selon vous acheter une Rolex ? Pour l’heure ? vraiment ? Une entreprise c’est comme une relation humaine, elle vit, elle transmet des émotions, on partage une expérience avec, et quand elle grandit... une famille naît partageant une histoire commune qu’elle même transmettra et valorisera. Votre marque a donc une histoire à raconter, une promesse à tenir. La question est : comment souhaitez-vous que la vôtre soit racontée ?



Rédigé par Stanislas Lucien le Lundi 1 Avril 2024

Le branding c’est quoi au juste ? Le branding c’est votre marque de fabrique : Qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous souhaitez avancer, pourquoi vous le faites et enfin ses valeurs. Elle est la composante essentielle d’une stratégie commerciale et marketing, jouant un rôle crucial dans sa capacité à se distinguer, à accroître sa marge et à forger une culture d'entreprise solide, en particulier dans des secteurs très concurrentiels comme chez nous dans le tourisme.



Le branding vise à construire une relation durable avec le consommateur, en générant de la reconnaissance et de la fidélité.



Pourquoi je devrais m’y intéresser ? On le sait : notre secteur est hyper concurrentiel. Nous sommes souvent amenés à vendre les mêmes prestations que nos concurrents, comme avoir par exemple les mêmes DMC, ou les mêmes produits, qu’est-ce qui pourra bien faire que je serai plus différenciant que ma concurrence ? C’est un peu comme « Marié au premier regard », la fuite ou la séduction au premier coup d’œil. Car ce n’est pas qu’une question d’être sympa & belle, mais c’est aussi d’aider à construire la confiance des consommateurs. Dans le tourisme, les clients investissent souvent une somme considérable dans leurs expériences de voyage. Une marque fiable et bien établie rassure les clients sur la qualité de leur investissement.



L’objectif d’une marque ? Que les gens voient en un clin d’œil ce qui fait d’elle le choix numéro un. Peut-être que c'est l’approche ultra-personnalisée, ou peut-être que tu proposes des aventures que personne d'autre n'offre. Peu importe ce que c'est, ton branding doit le crier haut et fort. Fais en sorte que les gens se disent : "Wow, c'est exactement ce que je cherche !"



L’ennemi à abattre : Les taux de marge si faibles de notre secteur. Un bon branding c’est un peu comme votre tueur à gage personnel contre vos taux de marge dérisoires qui plombent notre secteur et nous empêchent d’investir. Si votre client a une perception juste de la qualité / produit ils sont prêts à payer le prix. Pour rappel : On peut s’acheter un statut social avec une montre de luxe, un yacht, une voiture de luxe. Et nous dans le tourisme on a quoi à vendre ? Qu’est-ce qu’on cherche à leurs vendre en fin de compte ? Des souvenirs, des émotions, de la confiance et la tranquillité de partir serein. C’est donc à votre marque de définir à combien vous valorisez vos produits et votre service. On le sait pertinemment le chiffre d’affaires n’est pas votre EBITDA, le nerf de la guerre ne se trouve pas dans le prix global, mais dans les raisons pour lesquelles on réserve chez vous plutôt qu’ailleurs aka à combien vous êtes prêts à vendre votre service.



L’objectif d’un bon branding ? ça se paie. Si les gens perçoivent ta marque comme haut de gamme ou unique, ils seront prêts à mettre le prix. C'est simple : plus ils aiment ta marque, plus ils sont prêts à investir dans l'expérience que tu offres. C'est comme ça que tu commences à voir ta marge grimper sans avoir à jouer des coudes sur les prix.



Culture d’entreprise : Rappelle-toi de comment tu as été accueilli(e) ou de comment tu as accueilli ton dernier collaborateur ? Si l’onboarding n’a pas été parfait tu mets ta marque en danger. Un collaborateur perçoit avec ses filtres les valeurs et la philosophie de l’entreprise, et on le rappelle : ta marque vit et évolue. Si tu n’as pas le temps de bien l’accueillir, sur quoi va reposer ton accueil pour le mettre dans le bon moule/mood (chacun sa génération) ? Si on peut éviter d’avoir des onboarding en pensant que les choses sont bien faites quand l’ordinateur est prêt, la boite mail faite et en petit bonus en plus la signature aussi... c’est carrément mieux.



Le branding a un impact significatif sur la culture d’entreprise. Une marque forte repose sur des valeurs et une vision claires, qui peuvent servir de fondement à la culture d'entreprise. En incarnant ces valeurs dans toutes les actions et décisions, une entreprise peut créer un environnement de travail cohésif et motivant. Pour les entreprises touristiques, où le service client est primordial, une culture d'entreprise positive peut directement affecter la qualité de l'expérience client – d’ailleurs on dit client ou voyageur ? C’est là que la plateforme de discours entre en jeu.



Tout ça pour dire : Ton branding, ça influence aussi l'ambiance au sein de ta boîte. Une marque forte, c'est une boussole pour tes valeurs et ta vision, et ça donne le ton de ta culture d'entreprise. Quand toute l'équipe est à fond derrière ce que représente la marque, ça se ressent à tous les niveaux, surtout dans le service client. Et dans le tourisme, un service client au top, c'est la clé.



Notre webinaire du vendredi 12 avril Rendez-vous vendredi 12 avril de 11h à 12h30 pour tout comprendre à ce pilier d'attractivité commercial & marketing ! Après inscription nous reviendrons vers vous pour vous adresser le lien de connexion au Webinaire !



📆 Date : Vendredi 12 avril 2024

⏰ Heure : 11h (heure française) jusqu'à 12h30

🔗 Plateforme : Un lien de connexion vous sera transmis après inscription



Réservez votre place dès maintenant

pour tout comprendre à ce pilier d'attractivité commercial & marketing ! Après inscription nous reviendrons vers vous pour vous adresser le lien de connexion au Webinaire !📆 Date : Vendredi 12 avril 2024⏰ Heure : 11h (heure française) jusqu'à 12h30🔗 Plateforme : Un lien de connexion vous sera transmis après inscriptionRéservez votre place dès maintenant en cliquant sur ce lien d'inscription . Les places sont limitées, nous vous encourageons donc à vous inscrire rapidement.

Une invitation à un voyage découverte dans le branding Améliorer son positionnement avec un une réflexion stratégique de ce qu'est la marque et de ce qui fait battre son coeur dans son écosystème



● Plateforme de marque

● Manifeste de marque

● Plateforme de discours



Créer et transmettre une culture d'entreprise engageante auprès de ses collaborateurs



● Comment faîtes-vous leur onboarding ?

● Qu'est-ce que nous devons transmettre à nos collaborateurs

● Comment cultiver à l'année les valeurs de son entreprise avec ses collaborateurs ?



Développer ses marges avec une stratégie de prix mieux affirmée et distinctive de sa concurrence



Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Stanislas Lucien :

www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

0634460552



Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme0634460552

Lu 132 fois Notez

Dans la même rubrique : < > 6 Mondi Club en Turquie dont 2 nouveautés pour l’été 2024 Actualités et idées de voyage en famille en train à Hakone et Mie