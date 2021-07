Week-end en Pays de Caux

Entre Seine et mer, le Pays de Caux représente une très vaste étendue. Ce plateau calcaire qui s’étend jusqu’à la boutonnière du Pays de Bray est unique en France.



Rédigé par Beautiful Normandie [Contenu sponsorisé] le Lundi 19 Juillet 2021





Beautiful Normandie



2 jours / 1 nuit



220€ TTC / personne



Descriptif de l’offre Parsemé de petits fleuves côtiers tels la Durdent, la Veules ou bien encore la Saâne et de rivières se jetant dans la Seine comme l’Austreberthe, le Pays de Caux tire son nom d’une tribu celte : les Calètes.



De Goderville en passant par Fauville-en-Caux, Yerville, Bacqueville-en-Caux ou bien encore Doudeville et Cany-Barville, ce vaste territoire ne peut laisser indifférent celui qui aime découvrir le patrimoine…



L’habitat typique du Pays de Caux, le Clos Masure, fait pleinement partie du paysage. Ces ensembles composés d’une maison de maître, de bâtiments agricoles et d’une cour plantée d’arbres fruitiers, pour la production du cidre ou de l’eau de vie, tirent leur originalité des talus plantés de hêtres qui les entourent. Ces talus, appelés plus communément fossés, donnent au Pays de Caux cette architecture si pittoresque datant, selon la légende, des Vikings.



Les colombiers font également partie du paysage cauchois. Ces édifices, symboles de la fortune de leurs propriétaires, souvent situés sur des exploitations agricoles servaient autrefois à élever les pigeons. L’architecture très riche du Pays de Caux se caractérise par de très beaux calepinages de briques, de grès et de silex.



⏰ JOURNÉE 1 – Rendez-vous sur place

Visite de l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot

Avec son immense vitrail, l’un des plus grands d’Europe, créé par le peintre verrier Max INGRAND. Elle est un lieu atypique en Normandie.



Visite du Musée des Ivoires

À l’aide d’audio-guides. 200 pièces d’ivoires finement sculptées, ainsi qu’une collection originale de poteries et de terres cuites vous seront présentées.



Déjeuner au cœur du Pays de Caux

Composition : apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau, café.



Découverte du Chêne d'Allouville-Bellefosse

Situé au centre du village, ce chêne pédonculé semble être âgé de plus de 800 ans ! A l’intérieur du tronc se trouve une petite chapelle.



Visite de la Maison des Traditions Normandes

Comment ne pas revivre le passé à travers cette visite. C’est avec certitude que je vous l’affirme, il y a forcément un objet qui vous rappellera un souvenir.

Entre l’habitat normand, les meubles, la vaisselle … et les vieux métiers normands, c’est une collection remarquable qui s’offre à vous. Visite nostalgique pour certains et mémorable pour d’autres.



Dîner & nuit à l’hôtel (hébergement en Pays de Caux)



⏰ JOURNÉE 2

A la découverte de Juliobona

Les nombreux vestiges archéologiques découverts à Lillebonne témoignent de l’histoire prestigieuse de cette ancienne citée gallo-romaine. C’est donc ce passé qui va vous être conté à travers le musée Juliobona. Puis vous pénétrerez dans les vestiges du plus grand théâtre-amphithéâtre antique du nord de la Loire. Préparez-vous pour une visite étonnante et enrichissante.



Déjeuner en Pays de Caux

Composition : apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau, café.



Découverte du parc de l'Abbaye du Valasse

Site d’exception, l’Abbaye du Valasse a traversé neuf siècles et a connu : des moines cisterciens, la guerre de Cent Ans, la Révolution française, la vie de château, l’industrie du textile, l’industrie laitière…



Visite originale de l’Atelier-Musée du Textile, à Bolbec

Au fil de la visite commentée et des démonstrations des bénévoles, une ouvrière de filature 1900 égrène les anecdotes, les extraits de récits de vies, les gags avec humour et tendresse. Ce personnage haut en couleur et volubile fait revivre avec humanité et un humour décalé la vie ouvrière, et notamment celle des femmes, dans l’industrie textile du 19ème à aujourd’hui.



En option - Chauffeur privé SUR DEMANDE : circuit individuel accompagné

Laissez-vous conduire et profitez pleinement de votre escapade.

Nous interroger pour le tarif (véhicule 7 places équipé PMR).

Le prix comprend ● Les déjeuners au coeur du Pays de Caux

● Les visites mentionnées au programme

● Le diner et la nuit à l'hôtel (hébergement en Pays de Caux)

Le prix ne comprend pas ● Le transport

● Les dépenses personnelles

● Les assurances

Sophie Bigot et Stéphanie Quesnel

contact@beautifulnormandie.fr

Téléphone : 02 35 56 23 33



Site web : https://beautifulnormandie.fr/



