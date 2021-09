Worldia : les formations bimensuelles "Mardis Desti" reviennent !

Ils sont de retour, les "Mardis Desti" reviennent pour la rentrée 2021.



Worldia, leader BtoBtoC du voyage sur mesure, annonce la reprise de ses formations bimensuelles à destination des professionnels du tourisme. L'objectif étant d'accompagner et former les agents de voyage sur de nouveaux produits et mettre l' accent sur une destination en particulier.



Pour cette reprise, le rendez-vous est fixé pour le 21 septembre 2021 à 11h.



La compagnie aérienne Qatar Airways, l'hôtel Anantara The Palm Dubai Resort et Magic Travels seront aux côtés de Worldia durant la session de formation.



Le prochain "Mardis Desti" portera sur deux destinations phares du Moyen-Orient : Qatar et Dubaï.