Xanadu Voyages : "2023 sera la nouvelle année de référence"

NDC, c’est un peu la catastrophe. On nous a promis un système révolutionnaire, offrant un meilleur système pour le client. Au final, au sein de l’entreprise, nous avons le sentiment d’un retour en arrière.



Nous attendons toujours les améliorations. Quand on a besoin d’un service, on doit aller sur le site internet de la compagnie pour comparer ou souscrire à une prestation.



A titre d’exemple, hier, j’ai cherché à acheter un Paris - Etats-Unis - Mexique - Paris en premium, avec un bagage en soute entre Miami et Mexico, j’ai l’accord sur Amadeus, mais impossible d’émettre le supplément bagage. Je n’ai pas pu le prendre de bout en bout avec le supplément bagage, car les deux compagnies n’ont pas d’accord.



Le client va devoir l’acheter en faisant son boarding pass. Ce n’est pas normal.



Ça m’a demandé plus d’une heure à chercher la solution, j’ai dû appeler les numéros surtaxés des compagnies, c’est une perte de temps et de marge.



Il est nécessaire d'avoir des interlocuteurs efficaces et qui connaissent la réalité du terrain au sein des compagnies aériennes. Idem à la SNCF. Avec certaines compagnies, le manque de réactivité est flagrant. Cela implique une perte de temps à relancer de multiples fois pour obtenir une réponse et au bout de la chaîne, le client patiente toujours !

Oui, c’est une très bonne nouvelle, car NDC n’est pas prêt ! Le réseau Selectour, dont nous sommes membres, bataille énormément et a déjà fait beaucoup sur ce sujet.



Il faut que nous puissions travailler sur une version aboutie. Il faut que l’on arrête de nous proposer des produits en cours d’évolution.



Les fournisseurs sont dans une logique de coûts. Ils veulent proposer des systèmes de distribution le moins cher possible et aimeraient se passer d’Amadeus ou des autres GDS, car ça leur coûte de l’argent.

Nous utilisons NDC, mais face à l’urgence nous restons sur Amadeus, car nous n’avons pas toujours le temps de comparer. Et puis, dans certains cas, nous ne sommes plus propriétaires du dossier. Cela pose un problème en termes d’après-vente. Cela impact notre qualité de service.